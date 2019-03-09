Радикалы попытались прорваться в здание администрации Порошенко в Киеве

В Киеве днем 9 марта во время акции националистов с требованием арестовать бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского и его сына активисты начали столкновения под окнами администрации президента Украины. Митинг начался на майдане Независимости и, по словам его организаторов, собрал около четырех тысяч человек. После неудачной попытки прорыва боевики группировок «Азов»* и «Национальный корпус» депутата Верховной рады Андрея Билецкого решили отправиться в Черкассы, где находится украинский президент Петр Порошенко, и там продолжить свою акцию.





«У администрации президента Украины участники колонны пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей», — говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева. Полиции удалось оттеснить радикалов и нормализовать ситуацию. Около 700 полицейских продолжают охранять порядок в центре украинской столицы.