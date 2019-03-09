Радикалы попытались прорваться в здание администрации Порошенко в Киеве

В Киеве днем 9 марта во время акции националистов с требованием арестовать бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского и его сына активисты начали столкновения под окнами администрации президента Украины. Митинг начался на майдане Независимости и, по словам его организаторов, собрал около четырех тысяч человек. После неудачной попытки прорыва боевики группировок «Азов»* и «Национальный корпус» депутата Верховной рады Андрея Билецкого решили отправиться в Черкассы, где находится украинский президент Петр Порошенко, и там продолжить свою акцию.
«У администрации президента Украины участники колонны пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей», — говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева. Полиции удалось оттеснить радикалов и нормализовать ситуацию. Около 700 полицейских продолжают охранять порядок в центре украинской столицы.
В начале акции радикалы вывесили на майдне Независимости плакаты «Свинарчуков Порошенко — за решетку», «Убийцы Гандзюк должны сесть», «У тебя есть неделя» и другие. Затем активисты направились к администрации президента и попытались прорвать полицейский кордон. В ход пошли взрывпакеты, дымовые шашки и баллончики со слезоточивым газом.
После неудачной попытки радикалы решили отправиться в Черкассы, где украинский президент должен был выступить перед избирателями, а затем состоится концерт. По словам участников акции, по дороге им пыталась помешать полиция, вооруженная автоматами.
Националисты, прибыв в Черкассы, прорвали полицейское оцепление, охранявшее президентский митинг, и захватили сцену, с которой должен был выступать Порошенко. По словам очевидцев, глава государства сбежал от активистов, «быстро запрыгнув в машину и уехав прочь».
Напомним, журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали результаты расследования, в котором утверждается, что сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за них в два-четыре раза, покупая его через фирмы-прокладки. Руководство госконцерна «Укроборонпром» знало об этих сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его, однако подозрение бывшему чиновнику о совершении преступления так и не было вручено.
*«Азов» — запрещенная в России националистическая группировка.