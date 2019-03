Лазарев презентовал песню для Евровидения-2019

Евровидение — ежегодный международный конкурс эстрадной песни среди стран — участниц Европейского вещательного союза. Также в нем принимают участие и другие государства — Азербайджан, Армения, Грузия, Израиль, Кипр, Россия и Турция. В 2019 году Евровидение пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В качестве приглашенной звезды на шоу может выступить певица Мадонна.





Сергей Лазарев уже участвовал в этом конкурсе в 2016 году с композицией You Are the Only One — тогда ему удалось занять третье место и получить приз зрительских симпатий. В этом году Украина не будет принимать участие в Евровидение после того, как три победителя национального отбора отказались представлять свою страну, сославшись на политизированность состязания.