Лазарев презентовал песню для Евровидения-2019

Певец Сергей Лазарев опубликовал вечером 9 марта на своем YouTube-канале видеоклип на англоязычную песню Scream («Крик»), с которой он представит Россию на международном конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. На своей странице в Instagram исполнитель написал, что он почувствовал «невероятную силу и мощь мелодии», когда услышал песню.
«Вот и песня Scream с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл», - написал Лазарев.
Далее певец пишет, что он вновь счастлив принять участие в Евровидение и надеется показать на этот раз себя с другой «музыкальной стороны». «Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что все , что мы делали всей командой — было для вас», — заканчивает свое обращение Лазарев.
Scream - это лирическая композиция, исполненная под аккомпанемент Московского симфонического оркестра. Музыку к песне написал греческий композитор Димитрис Контопулос в соавторстве с народным артистом России Филиппом Киркоровым, слова — американка Шарон Вон. Видеоклип снял Константин Черепков.
Евровидение — ежегодный международный конкурс эстрадной песни среди стран — участниц Европейского вещательного союза. Также в нем принимают участие и другие государства — Азербайджан, Армения, Грузия, Израиль, Кипр, Россия и Турция. В 2019 году Евровидение пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В качестве приглашенной звезды на шоу может выступить певица Мадонна.
Сергей Лазарев уже участвовал в этом конкурсе в 2016 году с композицией You Are the Only One — тогда ему удалось занять третье место и получить приз зрительских симпатий. В этом году Украина не будет принимать участие в Евровидение после того, как три победителя национального отбора отказались представлять свою страну, сославшись на политизированность состязания.