Лазарев презентовал песню для Евровидения-2019

Певец Сергей Лазарев опубликовал вечером 9 марта на своем YouTube-канале видеоклип на англоязычную песню Scream («Крик»), с которой он представит Россию на международном конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. На своей странице в Instagram исполнитель написал, что он почувствовал «невероятную силу и мощь мелодии», когда услышал песню.





«Вот и песня Scream с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл», - написал Лазарев.