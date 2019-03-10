СМИ: В Госдепе назвали «безопасной» мину в багаже американского дипломата

Власти США осведомлены о происшествии в аэропорту Шереметьево, где сотрудник американского посольства в РФ пытался провезти в своем багаже мину без взрывчатки, и считают инцидент исчерпанным, поскольку объект не представлял угрозы другим пассажирам самолета. Дипломат покинул территорию России, после того как у него изъяли снаряд, добавили в Госдепартаменте США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова собеседников из американского ведомства.
«Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию, после того как объект [мина] был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было», — приводит агентство слова представителя Госдепа. Собеседник ТАСС напомнил, что в снаряде не было взрывчатого вещества, которое могло бы сдетонировать.
В ведомстве подтвердили, что дипломат после инцидента успешно покинул территорию России в тот же день и добрался до США на другом рейсе.
10 марта в аэропорту Шереметьево в багаже американского дипломата была обнаружена мина. Вызванные на место инцидента взрывотехники подтвердили, что в багаже сотрудника посольства США находилась минометная мина с взрывателем, но без взрывчатого вещества. При этом было отмечено, что внутри корпуса снаряда присутствуют его следы. Сотрудник дипмиссии США подтвердил, что приобрел мину «для личной коллекции», пока находился в командировке на территории РФ.
В МИД РФ заявили, что инцидент был неслучаен. ««Американский дипломат сознательно пошел на провокацию с миной», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. По мнению представителей МИД РФ, происшествие было «проверкой надежности мер обеспечения безопасности России». Также в министерстве отметили, что этот сотрудник американского посольства имеет непосредственное отношение к Вооруженным силам США.