СМИ: В Госдепе назвали «безопасной» мину в багаже американского дипломата

Власти США осведомлены о происшествии в аэропорту Шереметьево, где сотрудник американского посольства в РФ пытался провезти в своем багаже мину без взрывчатки, и считают инцидент исчерпанным, поскольку объект не представлял угрозы другим пассажирам самолета. Дипломат покинул территорию России, после того как у него изъяли снаряд, добавили в Госдепартаменте США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова собеседников из американского ведомства.





«Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию, после того как объект [мина] был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было», — приводит агентство слова представителя Госдепа. Собеседник ТАСС напомнил, что в снаряде не было взрывчатого вещества, которое могло бы сдетонировать.





В ведомстве подтвердили, что дипломат после инцидента успешно покинул территорию России в тот же день и добрался до США на другом рейсе.