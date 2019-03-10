Президент Латвии призвал Европу вместе сдерживать Россию

Европе необходимо объединиться и выступить против «агрессивных геополитических намерений» России, иначе однажды Москва может напасть на другие европейские страны, «как уже напала на Украину», считает президент Латвии Раймонд Вейонис. По словам латвийского лидера, РФ проводит многоплановую кампанию по расколу единства Европы, пытаясь «продавить» проект газопровода «Северный поток-2» и помочь пророссийским силам выиграть грядущие выборы в Европарламент. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel.





«Мы следим за агрессивной кампанией России по достижению геополитических целей с 2014 года. Нам нужна надежная защита, чтобы Россия не напала на другую европейскую страну так же, как напала на Украину. Европа должна быть едина», — заявил Вейонис. Он признал, что Россия и Латвия разделяют ряд экономических интересов, но подчеркнул, что странам Европы все равно необходимо «сохранять бдительность» по отношению к восточному соседу.





По словам президента Латвии, продвижение целей Москвы он видит в строительстве газопровода «Северный поток-2». «Канцлер [Ангела Меркель] знает, что все балтийские страны изначально были против этого проекта, и что наша позиция не изменилась с того момента. Северный поток-2, прежде всего, является геополитическим проектом России», — отметил Вейонис.





РФ продвигает свою пропаганду в Латвии при помощи русскоязычных СМИ, считает латвийский лидер. Он назвал демонстрации этнических русских против реформы образования, по которой школьное обучение на русском языке будет прекращено, свидетельством «попыток Москвы оказать давление на Латвию».