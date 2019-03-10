В Эфиопии разбился Boeing 737 с 149 пассажирами на борту

«Подтверждено, что это произошло в 8:44 [утра по местному времени, 10:44 мск]», — сообщил Reuters представитель Ethiopian Airlines. По данным авиаперевозчика, самолет упал вскоре после взлета из Аддис-Абебы. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.





Сервис FlightRadar24 показывает, что связь с самолетом была потеряна вскоре после вылета из аэропорта.





Премьер-министр страны Абий Ахмед Али выразил свои соболезнования родственникам и близким пострадавших и погибших. «Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких на Boeing 737 Ethiopian Airlines, выполнявшем регулярный рейс в Найроби, Кения, этим утром», — говорится на его странице в Twitter.





Пока неизвестно, были ли на борту самолета российские граждане, заявили в посольстве РФ в Кении. По словам представителя дипмиссии Олега Кипоренко, россияне достаточно часто пользуются услугами эфиопских авиаоператоров из-за дешевизны билетов. «Мы в тесном контакте с представителями Эфиопских авиалиний в Найроби», — отметил Кипоренко в диалоге с РИА Новости.





В октябре прошлого самолет той же новой модели Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение в Индонезии. Воздушное судно также упало вскоре после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. По данным расследования крушения, причиной катастрофы могла стать неправильная настройка датчиков скорости самолета, из-за чего системы MAX 8 попытались исправить траекторию полета автоматически и помешав этим ручному управлению.