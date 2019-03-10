В Москве задержали 15 активистов перед митингом «За свободный интернет»

В Москве на проспекте Академика Сахарова задержаны 15 участников митинга «За свободный интернет». Всех их доставили в отдел полиции по Красносельскому району. Сотрудники правоохранительных органов собираются провести с задержанными профилактическую беседу.
«Нас задержали без объяснения причин, представляться отказались. Затолкали в автозаки вместе с шарами, нам приходится сидеть, набившись с ними в автозак. Мы просто стояли перед рамками с шарами. Раздать ничего мы не могли, так как люди еще попросту не начали приходить на митинг», — сообщил «МБК Медиа» один из организаторов акции Сергей Синицын. По его словам, задержаны 15 человек, из которых трое несовершеннолетние.
Полиция назвала воздушные шары, с которыми активисты пришли на митинг, «беспилотными летательными аппаратами, на которые нужна лицензия», написал в Twitter член правления Либертарианской партии Михаил Светов. По его словам, сотрудники правоохранительных органов также забрали у собравшихся два баннера.
Митинг «За свободный интернет» проходит 10 марта в Москве и ряде других российских городов. В столице мероприятие с заявленным количеством участников до 10 тысяч человек согласовано с властями и началось в 14:00 на проспекте Академика Сахарова. Участники акции собираются выразить протест против законопроекта о комплексе организационных, административных и технических мер по защите и устойчивой работе рунета, который также называют «законом о суверенном интернете».
Инициатива о «суверенном интернете» предполагает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить работу рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной Сети. При этом документ фактически дублирует уже принятый закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», поскольку их цели идентичны — защита от внешних кибератак. Новую инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму в декабре 2018-го сенатор Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.