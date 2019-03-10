В Москве задержали 15 активистов перед митингом «За свободный интернет»

Митинг «За свободный интернет» проходит 10 марта в Москве и ряде других российских городов. В столице мероприятие с заявленным количеством участников до 10 тысяч человек согласовано с властями и началось в 14:00 на проспекте Академика Сахарова. Участники акции собираются выразить протест против законопроекта о комплексе организационных, административных и технических мер по защите и устойчивой работе рунета, который также называют «законом о суверенном интернете».

Инициатива о «суверенном интернете» предполагает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить работу рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной Сети. При этом документ фактически дублирует уже принятый закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», поскольку их цели идентичны — защита от внешних кибератак. Новую инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму в декабре 2018-го сенатор Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.