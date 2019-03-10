Путин выразил свои соболезнования в связи с крушением самолета в Эфиопии

Никто не выжил при крушении самолета Boeing 737 MAX 8 авиаперевозчика Ethiopian Airlines, упавшего утром 10 марта. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран. В связи с инцидентом свои соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде и премьер-министру страны Абию Ахмеду Али выразил президент РФ Владимир Путин. Также в российском посольстве в Кении пообещали выяснить судьбу россиянина, который есть в списках купивших билеты на этот рейс.





«Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося при вылете из аэропорта Аддис-Абебы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час», — говорится в послании.





«Никто из пассажиров не пережил крушения. На борту самолета находились граждане 33 стран», — сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные источники, которые в свою очередь приводят слова собеседников из Ethiopian Airlines.





В российском посольстве в Кении сообщили, что среди купивших билеты на этот рейс есть россиянин, но пока неизвестно, был ли он на борту самолета. «У нас есть информация, что один российский гражданин должен был лететь рейсом из Эфиопии в Найроби. Предположительно, у него были билеты на рейс. Данную информацию уточняем», — сообщил ТАСС заведующий консульским отделом диппредставительства Олег Кипоренко.