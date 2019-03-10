На борту разбившегося в Эфиопии самолета было трое россиян

На борту Boeing 737 MAX 8, разбившегося утром 10 марта после вылета из Аддис-Абебы, находились трое россиян. Кроме граждан РФ, на лайнере присутствовали граждане еще 32 стран. Крушения не пережил никто.
На борту самолета находились 18 граждан Канады, девять — Эфиопии, восемь — Италии, восемь — Китая, восемь — США, семь — Великобритании, семь — Франции, шесть — Египта, пять — Нидерландов, четыре — Новой Зеландии, четыре — Индии, четыре — Словакии, три — Австрии, три — Швеции, три — России, два — Марокко, два — Испании, двое израильтян и один гражданин Бельгии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию авиакомпании Ethiopian Airlines. Еще трое пассажиров имели паспорта ООН, их национальность устанавливается.
Позднее в МИД РФ сообщили имена погибших россиян: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов. «Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших! Посольство находится в/устанавливает контакт с родственниками россиян и готово оказать им все возможное содействие в сложившейся ситуации», — сказали в ведомстве.
Всего жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Выживших в ходе инцидента нет. Причины катастрофы на данный момент неизвестны.
Утром 10 марта в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Рейс направлялся из Аддис-Абебы в столицу Кении город Найроби, однако разбился вскоре после вылета из аэропорта — самолет пропал с радаров через шесть минут после вылета.
В октябре прошлого года самолет той же новой модели Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение в Индонезии. Воздушное судно также упало вскоре после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. По данным расследования крушения, причиной катастрофы могла стать неправильная настройка датчиков скорости самолета, из-за чего системы MAX 8 попытались исправить траекторию полета автоматически и помешав этим ручному управлению.