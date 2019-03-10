На борту разбившегося в Эфиопии самолета было трое россиян

На борту самолета находились 18 граждан Канады, девять — Эфиопии, восемь — Италии, восемь — Китая, восемь — США, семь — Великобритании, семь — Франции, шесть — Египта, пять — Нидерландов, четыре — Новой Зеландии, четыре — Индии, четыре — Словакии, три — Австрии, три — Швеции, три — России, два — Марокко, два — Испании, двое израильтян и один гражданин Бельгии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию авиакомпании Ethiopian Airlines. Еще трое пассажиров имели паспорта ООН, их национальность устанавливается.





Позднее в МИД РФ сообщили имена погибших россиян: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов. «Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших! Посольство находится в/устанавливает контакт с родственниками россиян и готово оказать им все возможное содействие в сложившейся ситуации», — сказали в ведомстве.