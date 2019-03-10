На митинг против «изоляции рунета» в Москве собралось около 15 тысяч человек

Поводом для организации митинга послужил законопроект сенатора Андрея Клишаса, по которому предусматривается возможность автономной работы российского сегмента интернета и отключение Рунета от глобальной сети. 12 февраля закон прошел первое чтение в Госдуме. Из 450 депутатов данную меру поддержали 334.





Инициатива о «суверенном интернете» предполагает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить работу рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной Сети или масштабных кибератак со стороны стран Запада. При этом документ фактически дублирует уже принятый закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», поскольку их цели идентичны — защита от внешних кибератак. Новую инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму в декабре 2018-го сенатор Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.