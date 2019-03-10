На митинг против «изоляции рунета» в Москве собралось около 15 тысяч человек

В Москве прошел митинг «За свободный интернет», участники которого выступили против «закона о суверенном интернете». Мероприятие было согласовано с властями, его организатором выступила Либертарианская партия при поддержке оппозиционера Алексея Навального и основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова. По данным проекта «Белый счетчик», на акцию вышли 15,2 тысяч человек.
По данным столичного главка МВД, в митинге приняли участие около 6,5 тысяч человек. В полиции Москвы заявили, что нарушений на акции замечено не было. Тем не менее, перед началом мероприятия и после его окончания были задержаны 28 человек, как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на слова активистов. Согласно комментариям организаторов митинга, от части задержанных полицейские требовали «лицензии на беспилотные летательные аппараты» — связки воздушных шаров, которые активисты собирались раздавать участникам митинга.
Участники акции вышли с разными лозунгами: «Нет российскому фаерволу», «Digital Resistance» («Цифровое сопротивление»), «Великой России — свободный интернет» и другими. После обращений к собравшимся организаторов митинга, на сцене выступила группа IC3PEAK.
Также аналогичная акция прошла в Воронеже. На нее собрались около 300 человек.
Поводом для организации митинга послужил законопроект сенатора Андрея Клишаса, по которому предусматривается возможность автономной работы российского сегмента интернета и отключение Рунета от глобальной сети. 12 февраля закон прошел первое чтение в Госдуме. Из 450 депутатов данную меру поддержали 334.
Инициатива о «суверенном интернете» предполагает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить работу рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной Сети или масштабных кибератак со стороны стран Запада. При этом документ фактически дублирует уже принятый закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», поскольку их цели идентичны — защита от внешних кибератак. Новую инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму в декабре 2018-го сенатор Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.