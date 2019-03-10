Опубликовано видео испытаний ослепляющей станции «Филин»

Действие «Филина» основано на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости излучения вызывают временное поражение зрительных нервов. Из-за расстройства органов зрения пораженные цели не могут вести прицельную стрельбу и теряют ориентацию в пространстве.





Помимо поражения живых целей станция также позволяет подавлять использование приборов ночного видения и других устройств, работающих в инфракрасном диапазоне светового излучения, в том числе систем наведения противотанковых ракет.





Ранее в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что вооружение уже установлено на ряд российских кораблей. Аппаратуру установили на фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». На борту каждого корабля находится по две станции «Филин». Такие же станции будут установлены и на два фрегата проекта 22350, которые сейчас строятся на судостроительном заводе «Северная верфь».