Опубликовано видео испытаний ослепляющей станции «Филин»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех «Филин». Система предназначена для нейтрализации приборов ночного видения, дальномеров, ночных прицелов и систем наведения ракет в темное время суток. Установка также создает неприятные симптомы у живых целей — 20% добровольцев сообщали о визуальных галлюцинациях, около половины жаловались на головокружение и дезориентацию. «Филин» стоит на вооружении российского флота — аппаратура уже установлена на фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».
Действие «Филина» основано на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости излучения вызывают временное поражение зрительных нервов. Из-за расстройства органов зрения пораженные цели не могут вести прицельную стрельбу и теряют ориентацию в пространстве.
Помимо поражения живых целей станция также позволяет подавлять использование приборов ночного видения и других устройств, работающих в инфракрасном диапазоне светового излучения, в том числе систем наведения противотанковых ракет.
Ранее в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что вооружение уже установлено на ряд российских кораблей. Аппаратуру установили на фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». На борту каждого корабля находится по две станции «Филин». Такие же станции будут установлены и на два фрегата проекта 22350, которые сейчас строятся на судостроительном заводе «Северная верфь».