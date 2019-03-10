Reuters: Трамп потребует 8,6 миллиарда долларов на стену

Президент США Дональд Трамп 11 марта потребует у Конгресса США выделить в 2020 финансовом году дополнительно 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Это на 50% больше, чем глава Белого дома запрашивал на 2019 год (5,7 миллиарда долларов) и в шесть раз больше, чем американский парламент согласился выдать в два последних года (1,37 миллиарда долларов). Таким образом Трамп подтвердит свой новый лозунг для президентской кампании 2020 года — «Закончить стену» (Finish the Wall), по аналогии с «Построить стену» (Build the Wall), одним из ключевых лозунгов его кампании в 2016 году, пишет агентство Reuters со ссылкой на знакомых с планом бюджета на 2020 год.





«Полагаю, будет еще одна битва [Трампа с Конгрессом] по поводу стены. Трамп будет настаивать на строительстве стены и будет продавливать тему безопасности на границах США. Я думаю, это ключевой момент для него», — заявил советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу.





Эксперты отмечают, что шанс принятия такого бюджета крайне мал, поскольку большинство в нижней палате американского парламента держат демократы, которые активно противостоят всем попыткам Трампа организовать строительство стены. Тем не менее, высокий шанс неудачи не останавливает президента США. «[Такое предложение] позволит президенту [Трампу] заявить, что он продолжает выполнять свои обещания по установлению контроля на южной границе США», — пояснил анонимный собеседник агентства.





Второй источник подчеркнул, что администрация Трампа разработала план использования этих средств, стратегию обеспечения безопасности и бюджет, при котором стена может быть построена. «Вопрос лишь в том, позволит ли Конгресс нам выполнить свою работу», — заключил он.