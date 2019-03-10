Reuters: Трамп потребует 8,6 миллиарда долларов на стену

Президент США Дональд Трамп 11 марта потребует у Конгресса США выделить в 2020 финансовом году дополнительно 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Это на 50% больше, чем глава Белого дома запрашивал на 2019 год (5,7 миллиарда долларов) и в шесть раз больше, чем американский парламент согласился выдать в два последних года (1,37 миллиарда долларов). Таким образом Трамп подтвердит свой новый лозунг для президентской кампании 2020 года — «Закончить стену» (Finish the Wall), по аналогии с «Построить стену» (Build the Wall), одним из ключевых лозунгов его кампании в 2016 году, пишет агентство Reuters со ссылкой на знакомых с планом бюджета на 2020 год.
«Полагаю, будет еще одна битва [Трампа с Конгрессом] по поводу стены. Трамп будет настаивать на строительстве стены и будет продавливать тему безопасности на границах США. Я думаю, это ключевой момент для него», — заявил советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу.
Эксперты отмечают, что шанс принятия такого бюджета крайне мал, поскольку большинство в нижней палате американского парламента держат демократы, которые активно противостоят всем попыткам Трампа организовать строительство стены. Тем не менее, высокий шанс неудачи не останавливает президента США. «[Такое предложение] позволит президенту [Трампу] заявить, что он продолжает выполнять свои обещания по установлению контроля на южной границе США», — пояснил анонимный собеседник агентства.
Второй источник подчеркнул, что администрация Трампа разработала план использования этих средств, стратегию обеспечения безопасности и бюджет, при котором стена может быть построена. «Вопрос лишь в том, позволит ли Конгресс нам выполнить свою работу», — заключил он.
Таким образом Трамп подготавливает почву для своей избирательной кампании к выборам 2020 года, считают собеседники агентства. Лозунг «Закончить стену» заменит предыдущий лозунг «Построить стену» — президент США собирается сыграть на своих предвыборных обещаниях жестко ударить по нелегальной миграции в Соединенные Штаты, прежде всего из южного соседа страны, Мексики.
Бюджет на 2020 год должен быть принят до октября 2019 года, иначе США вновь может ожидать шатдаун — приостановка работы правительства и бюджетных учреждений. Предыдущий шатдаун продлился более месяца и стал самым длинным в истории Соединенных Штатов, его причиной стали споры между Трампом и Конгрессом о доле бюджета, которая будет выделена на строительство стены на границе с Мексикой.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что собирается установить режим чрезвычайного положения на южной границе страны. Введение такого режима позволит ему получить около восьми миллиардов долларов для возведения стены на границе с Мексикой. С таким заявлением Трамп выступил в Белом доме. В Палате представителей введение режима ЧП заблокировали, на данный момент инициатива находится на рассмотрении Сената Конгресса США. Глава Белого дома обещал воспользоваться своим правом вето и продавить введение ЧП, если Сенат также выступит против него.