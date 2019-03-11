Глава австрийского МИД рассказала о знакомстве с Путиным и Лавровым

Президент РФ Владимир Путин посетил в прошлом году свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль как частное лицо — не из политических соображений, а как личный друг, считает австрийский дипломат. Впервые она встретилась с главой Кремля в 2001 году. Также у Кнайсль теплые отношения с ее российским коллегой Сергеем Лавровым — с ним министр устраивала совместные перекуры в ходе дипломатических мероприятий. Об этом она рассказала в интервью газете «Коммерсант».





«Владимир Путин приехал на мою свадьбу как частное лицо. Но резонанс в СМИ был соответствующим. Я придерживаюсь позиции, что в таких ситуациях не надо раскаиваться: что произошло, то произошло... Я впервые встретила Владимира Путина, еще когда работала журналисткой в 2001 году, на первой встрече Путина и [тогда президента США Джорджа] Буша в Любляне. У нас были беседы, обмен мнениями. Иначе он вряд ли бы принял приглашение», — подчеркнула Кнайсль.





Дипломат рассказала, что подписанный лично президентом РФ ретро-автомобиль Volkswagen «Жук» был позже продан на благотворительном аукционе, а вырученные средства пошли на помощь детям, которые пережили тяжелые физические или психологические травмы. «[Автомобиль] не принадлежал нам, мы получили его на время нашей свадьбы, а в день праздника сообщили гостям, что хотим затем передать его на благотворительные цели», — пояснила она.





Между главами МИД Австрии и РФ также существует взаимопонимание, считает Кнайсль. «Даже скажу, что после совместного обеда, когда Лавров закурил, я тоже выкурила с ним сигарету. Не знаю, правда ли, но в службе протокола мне сказали, что это то ли единственный, то ли редкий случай, когда гость курил с ним вместе», — отметила дипломат. По ее мнению, такой совместный перекур связывает людей.





Сотрудничество между Россией и Австрией должно существовать, и строиться прагматически, подчеркнула глава австрийского МИД. Дипломат разделяет точку зрения российского лидера на проект газопровода «Северный поток-2» — он не является политическим, и обусловлен исключительно экономическими факторами. Географическое положение Австрии приводит к тому, что большой процент газа, поставляемого в Европу, так или иначе проходит через страну. «Газопроводы строятся не для того, чтобы кого-то позлить, а потому что есть спрос на газ», — заключила она.