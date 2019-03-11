США и Норвегия проведут разведывательный полет над Россией

Совместная миссия США и Норвегии проведет разведывательный полет над Россией. Зарубежные эксперты пройдут по заранее определенному маршруту с 11 по 16 марта. В это же время российский самолет наблюдения пройдет над Бельгией, Нидерландами и Люксембургом со своей разведывательной задачей. Полет организован в рамках Договора по открытому небу (ДОН) — страны-участницы могут осуществлять осмотры чужих территорий, чтобы убедиться в соблюдении международных договоренностей.





«В период с 11 по 16 марта в рамках реализации международного Договора по открытому небу... совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)», — сообщил ТАСС врио главы Центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин. Он отметил, что на борту наблюдательного аппарата будут находиться российские специалисты, которые проследят соблюдение согласованных ранее параметров полета и применение исключительно предусмотренной ДОН наблюдательной техники.





Российские пилоты в свою очередь будут выходить с аэропорта Кечкемет в Венгрии на самолете Ан-30Б. Разведывательная миссия РФ пройдет с 11 по 15 марта, ее маршрут пролегает над странами Бенилюкса — союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Максимальная дальность полета от аэропорта российских авиаторов составит 945 километров. На борту самолета также будут присутствовать эксперты со стороны Бенилюкса, обеспечивающие соблюдение условий полетов.





«Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия», — заключил Шишин. Полеты с 11 по 15 марта станут пятой миссией, проводимой российскими экспертами над территорией других государств в рамках ДОН.