Китай временно запретил использование Boeing 737 MAX после двух катастроф

Управление гражданской авиации КНР (CAAC) ввело временный запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX — модели лайнеров, разбившихся в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре прошлого года. В ведомстве подчеркнули, что запрет связан именно с этими происшествиями и останется в силе, пока не будут обнаружены точные причины крушений двух рейсов. Их примеру также последовала авиакомпания Ethiopian Airlines, чей самолет разбился в воскресенье — все четыре Boeing 737 MAX 8 во флоте авиаперевозчика сняты с полетов.
«С учетом того, что оба несчастных случая произошли при участии новых самолетов Boeing 737 MAX 8 и проблемы начались сразу после взлета, между ними есть определенное сходство», — пояснили агентству Reuters в CAAC. По словам представителя ведомства, Китай проводит стратегию «нулевой терпимости» к возможным рискам в авиаперевозках, поэтому работа Boeing этой модели приостановлена до выяснения точной причины крушений.
Вместо снятых с рейсов Boeing 737 MAX 8, китайские авиаперевозчики будут использовать самолеты модели Boeing 737-800. По данным Reuters, на всех операторов воздушной связи КНР приходится 96 Boeing серии MAX.
Ту же меру приняли и владельцы разбившегося вчера в Эфиопии самолета — Ethiopian Airlines. «Хотя мы пока не знаем причины крушения, мы снимаем с рейсов эту часть флота в качестве дополнительной меры по обеспечению безопасности», — сообщил представитель авиакомпании. Таким образом, к полетам временно не допускают четыре Boeing 737 MAX 8.
Утром 10 марта в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Рейс направлялся из Аддис-Абебы в столицу Кении — город Найроби, однако разбился вскоре после вылета из аэропорта — самолет пропал с радаров через шесть минут после вылета. Никто из людей на борту не пережил падения самолета.
В октябре прошлого года самолет той же новой модели Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение в Индонезии. Воздушное судно также упало вскоре после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. По данным расследования крушения, причиной катастрофы могла стать неправильная настройка датчиков скорости самолета, из-за чего системы MAX 8 попытались исправить траекторию полета автоматически и помешав этим ручному управлению.