Китай временно запретил использование Boeing 737 MAX после двух катастроф

Управление гражданской авиации КНР (CAAC) ввело временный запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX — модели лайнеров, разбившихся в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре прошлого года. В ведомстве подчеркнули, что запрет связан именно с этими происшествиями и останется в силе, пока не будут обнаружены точные причины крушений двух рейсов. Их примеру также последовала авиакомпания Ethiopian Airlines, чей самолет разбился в воскресенье — все четыре Boeing 737 MAX 8 во флоте авиаперевозчика сняты с полетов.





«С учетом того, что оба несчастных случая произошли при участии новых самолетов Boeing 737 MAX 8 и проблемы начались сразу после взлета, между ними есть определенное сходство», — пояснили агентству Reuters в CAAC. По словам представителя ведомства, Китай проводит стратегию «нулевой терпимости» к возможным рискам в авиаперевозках, поэтому работа Boeing этой модели приостановлена до выяснения точной причины крушений.





Вместо снятых с рейсов Boeing 737 MAX 8, китайские авиаперевозчики будут использовать самолеты модели Boeing 737-800. По данным Reuters, на всех операторов воздушной связи КНР приходится 96 Boeing серии MAX.





Ту же меру приняли и владельцы разбившегося вчера в Эфиопии самолета — Ethiopian Airlines. «Хотя мы пока не знаем причины крушения, мы снимаем с рейсов эту часть флота в качестве дополнительной меры по обеспечению безопасности», — сообщил представитель авиакомпании. Таким образом, к полетам временно не допускают четыре Boeing 737 MAX 8.