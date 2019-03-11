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Китай временно запретил использование Boeing 737 MAX после двух катастроф
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Китай временно запретил использование Boeing 737 MAX после двух катастроф

Также самолеты снял со своих рейсов авиаперевозчик Ethiopian Airlines

Также самолеты снял со своих рейсов авиаперевозчик Ethiopian Airlines
Boeing 737 MAX Фото: © GLOBAL LOOK Press / Xinhua

Управление гражданской авиации КНР (CAAC) ввело временный запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX — модели лайнеров, разбившихся в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре прошлого года. В ведомстве подчеркнули, что запрет связан именно с этими происшествиями и останется в силе, пока не будут обнаружены точные причины крушений двух рейсов. Их примеру также последовала авиакомпания Ethiopian Airlines, чей самолет разбился в воскресенье — все четыре Boeing 737 MAX 8 во флоте авиаперевозчика сняты с полетов.


«С учетом того, что оба несчастных случая произошли при участии новых самолетов Boeing 737 MAX 8 и проблемы начались сразу после взлета, между ними есть определенное сходство», — пояснили агентству Reuters в CAAC. По словам представителя ведомства, Китай проводит стратегию «нулевой терпимости» к возможным рискам в авиаперевозках, поэтому работа Boeing этой модели приостановлена до выяснения точной причины крушений.


Вместо снятых с рейсов Boeing 737 MAX 8, китайские авиаперевозчики будут использовать самолеты модели Boeing 737-800. По данным Reuters, на всех операторов воздушной связи КНР приходится 96 Boeing серии MAX.


Ту же меру приняли и владельцы разбившегося вчера в Эфиопии самолета — Ethiopian Airlines. «Хотя мы пока не знаем причины крушения, мы снимаем с рейсов эту часть флота в качестве дополнительной меры по обеспечению безопасности», — сообщил представитель авиакомпании. Таким образом, к полетам временно не допускают четыре Boeing 737 MAX 8.


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Утром 10 марта в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Рейс направлялся из Аддис-Абебы в столицу Кении — город Найроби, однако разбился вскоре после вылета из аэропорта — самолет пропал с радаров через шесть минут после вылета. Никто из людей на борту не пережил падения самолета.


В октябре прошлого года самолет той же новой модели Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение в Индонезии. Воздушное судно также упало вскоре после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. По данным расследования крушения, причиной катастрофы могла стать неправильная настройка датчиков скорости самолета, из-за чего системы MAX 8 попытались исправить траекторию полета автоматически и помешав этим ручному управлению.


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