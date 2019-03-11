США и Россия сохранили лидерство в экспорте оружия

По итогам 2014-2018 годов, Россия заняла второе место в рейтинге экспортеров вооружения, поставив 21% всего мирового объема торговли оружием. Первое место сохраняют за собой США, на чью долю приходится 36% экспортированного за четыре года оружия.Также в пятерку вошли Франция, Германия и Китай — суммарно на топ-5 экспортеров вооружения приходится 75% всей оружейной торговли в мире за 2014-2018 годы. Об этом говорится в докладе, распространенном Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI).





Объем поставок вооружения из России за последние четыре года упал на 17% по сравнению с предыдущим периодом 2009-2013 годов. По данным аналитиков, причиной этого стало сокращение поставок в Венесуэлу (на 96%) и в Индию (42%). Всего за четыре года РФ предоставила оружие 48 странам мира, однако 55% всего экспорта ушло в три страны — Индию, Китай и Алжир.





Соединенные Штаты Америки, напротив, экспортировали за последние четыре года больше, чем до того. Их доля в мировой торговле оружием превысила треть всего экспорта и достигла 36%, против 30% в предыдущем периоде. Таким образом, США обогнали РФ в экспорте оружия на 75%.





«За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран. Эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб», — отметил директор программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.