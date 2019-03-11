Boeing отменила презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии

Американская компания Boeing отложила на неопределенный срок презентацию своего нового широкофюзеляжного самолета 777x в связи с авиакатастрофой другого самолета этой марки в Эфиопии. Показ должен был состояться 13 марта в Сиэтле. В настоящее время руководство компании сосредоточено на авиакатастрофе и поддержке своих клиентов.





«Мы изучим возможность отметить дебют нового самолета в ближайшем будущем», — сказал агентству Reuters представитель Boeing.





Он также отметил, что никаких задержек с программой 777x нет, и самолет будет показан широкой публике, как только появится для этого возможность.





Самолет Boeing 737 Ethiopian Airlines потерпел крушение рядом с эфиопским городом Дэбрэ-Зэйт 10 марта. Погибли все находившиеся на борту — 157 человек, в том числе трое граждан России. Самолет летел из Аддис-Абебы в Найроби.