Boeing отменила презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии

Американская компания Boeing отложила на неопределенный срок презентацию своего нового широкофюзеляжного самолета 777x в связи с авиакатастрофой другого самолета этой марки в Эфиопии. Показ должен был состояться 13 марта в Сиэтле. В настоящее время руководство компании сосредоточено на авиакатастрофе и поддержке своих клиентов.
«Мы изучим возможность отметить дебют нового самолета в ближайшем будущем», — сказал агентству Reuters представитель Boeing.
Он также отметил, что никаких задержек с программой 777x нет, и самолет будет показан широкой публике, как только появится для этого возможность.
Самолет Boeing 737 Ethiopian Airlines потерпел крушение рядом с эфиопским городом Дэбрэ-Зэйт 10 марта. Погибли все находившиеся на борту — 157 человек, в том числе трое граждан России. Самолет летел из Аддис-Абебы в Найроби.
В конце октября 2018 года в Индонезии также разбился самолет этого типа (Boeing 737 Max 8) Тогда погибло 189 человек. Основываясь на предварительных выводах расследования, Boeing разослал операторам своих самолетов предупреждение, что сбои в системе контроля за полетом могут приводить к внезапному падению самолета.
11 марта Управление гражданской авиации Китая (CAAC) ввело временный запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX в связи с трагедией в Эфиопии. Вместо этих самолетов китайцы планируют использовать другие модели американской марки, например, Boeing 737-800.