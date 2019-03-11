ПАСМИ: Певица Началова пытается лишить квартиры хоккеиста Фролова

Эстрадная певица Юлия Началова-Алдонина судится со своим бывшим гражданским мужем, хоккеистом Александром Фроловым за московскую квартиру стоимостью 40 миллионов рублей. Как сообщает ПАСМИ, в судебной тяжбе замешан новый избранник певицы — судья Вячеслав Кудря. По данным издания, судебный процесс отмечен множеством нарушений, а чемпиону мира по хоккею грозит не только потеря честно купленной им половины квартиры, но и уголовное дело о мошенничестве.
Фролов и Началова находились пять лет в гражданском браке и расстались в 2016 году. Официально их союз оформлен не был, однако хоккеист и певица решили, что квартирой будут владеть поровну. По заключенному ими договору купли-продажи Фролов приобрел половину четырехкомнатной квартиры площадью 167 квадратных метров за 20 миллионов рублей, его спутница дала расписку в получении этих средств. «Оплата по договору купли-продажи квартиры от 16 июля 2015 года произведена в полном размере. Претензий к Фролову Александру Александровичу не имею», — приводит ПАСМИ текст расписки.
Летом 2018 года певица подала в Никулинский суд Москвы иск о признании сделки недействительной. По ее словам, 20 миллионов бывший гражданский муж ей не выплатил, а расписку она дала «в невменяемом состоянии», пишет ПАСМИ. По мнению представителя Фролова, это событие связано с тем, что незадолго до этого Началова начала встречаться с судьей Нижегородского областного суда Вячеславом Кудрей.
По итогам заседаний в Никулинском суде певица не добилась никаких успехов. После этого, по данным издания, требования от Началовой были переданы в Нижний Новгород — там ее интересы представила компания «Весенние инвестиции», которая потребовала от Началовой и Фролова 25,824 миллиона рублей. Представитель хоккеиста заявил, что «Началова указывается в иске как ответчик исключительно для того, чтобы придать вид законности рассмотрению заявления именно в Нижнем Новгороде». Также певица изменила свои показания — она утверждает, что ее подпись на расписке подделана.
ПАСМИ отмечает, что рассмотрением дела с участием Началовой и Фролова в Нижнем Новгороде занялся судья Алексей Чайко. Как сообщает издание, до назначения на должность Чайко был помощником судьи в областном суде, где работает Вячеслав Кудря. Таким образом, судья связан с заинтересованными в определенном исходе дела лицами, подчеркивает ПАСМИ.
Для установления правоты Фролова или Началовой Чайко поручил провести экспертизу расписки на подлинность. Однако сторона хоккеиста не желает отдавать документ неизвестным экспертам, мотивирую тем, что химико-техническое расследование может уничтожить оригинал, оставив ее без доказательств того, что деньги за квартиру были выплачены Началовой. С другой стороны, если защита хоккеиста не предоставят документ на экспертизу, тогда автоматически признается правота другой стороны и чемпиону грозит уголовное дело за подделку документов и мошенничество. По словам представителя Фролова, его юристы готовы отдать оригинал расписки на экспертизу только в том случае, если за проверку возьмется Минюст РФ.
11 марта ряд СМИ сообщил, что певица Юлия Началова была госпитализирована из-за резкого повышения уровня сахара в крови. Врачи оценивают состояние 38-летней женщины как крайне тяжелое.