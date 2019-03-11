ПАСМИ: Певица Началова пытается лишить квартиры хоккеиста Фролова

Эстрадная певица Юлия Началова-Алдонина судится со своим бывшим гражданским мужем, хоккеистом Александром Фроловым за московскую квартиру стоимостью 40 миллионов рублей. Как сообщает ПАСМИ , в судебной тяжбе замешан новый избранник певицы — судья Вячеслав Кудря. По данным издания, судебный процесс отмечен множеством нарушений, а чемпиону мира по хоккею грозит не только потеря честно купленной им половины квартиры, но и уголовное дело о мошенничестве.





Фролов и Началова находились пять лет в гражданском браке и расстались в 2016 году. Официально их союз оформлен не был, однако хоккеист и певица решили, что квартирой будут владеть поровну. По заключенному ими договору купли-продажи Фролов приобрел половину четырехкомнатной квартиры площадью 167 квадратных метров за 20 миллионов рублей, его спутница дала расписку в получении этих средств. «Оплата по договору купли-продажи квартиры от 16 июля 2015 года произведена в полном размере. Претензий к Фролову Александру Александровичу не имею», — приводит ПАСМИ текст расписки.





Летом 2018 года певица подала в Никулинский суд Москвы иск о признании сделки недействительной. По ее словам, 20 миллионов бывший гражданский муж ей не выплатил, а расписку она дала «в невменяемом состоянии», пишет ПАСМИ. По мнению представителя Фролова, это событие связано с тем, что незадолго до этого Началова начала встречаться с судьей Нижегородского областного суда Вячеславом Кудрей.