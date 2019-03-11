Сбербанк подтвердил гибель своих сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

Двое из погибших при крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии 10 марта россиян — сотрудники Сбербанка Екатерина и Александр Поляковы, подтвердили в финорганизации. Сбербанк выразил соболезнования родным и близким всех погибших.





«Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании «Сбербанк Лизинг», входящей в Группу Сбербанк. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался», — приводит РИА Новости текст сообщения Сбербанка. Компания пообещала оказать помощь и поддержку родственникам погибших.





Третий погибший в авиакатастрофе россиянин, Сергей Вяликов, был инструктором по парашютному спорту.