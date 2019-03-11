Сбербанк подтвердил гибель своих сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

Двое из погибших при крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии 10 марта россиян — сотрудники Сбербанка Екатерина и Александр Поляковы, подтвердили в финорганизации. Сбербанк выразил соболезнования родным и близким всех погибших.
«Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании «Сбербанк Лизинг», входящей в Группу Сбербанк. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался», — приводит РИА Новости текст сообщения Сбербанка. Компания пообещала оказать помощь и поддержку родственникам погибших.
Третий погибший в авиакатастрофе россиянин, Сергей Вяликов, был инструктором по парашютному спорту.
Утром 10 марта в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Самолет направлялся из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, однако разбился вскоре после вылета из аэропорта — самолет пропал с радаров через шесть минут после вылета. Погибли все находившиеся на борту, в том числе трое граждан России.
11 марта Управление гражданской авиации Китая (CAAC) ввело временный запрет на использование Boeing 737 MAX в связи с трагедией в Эфиопии. Вместо них китайцы планируют использовать другие самолеты американской фирмы, например Boeing 737-800.