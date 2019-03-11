«Сохранить здоровье, рассудок и надежду»: Бут рассказал об американской тюрьме

Осужденный в США на 25 лет за торговлю оружием и поддержку терроризма россиянин Виктор Бут в 11-летнюю годовщину своего ареста рассказал, как он отбывает свой срок и что для него является главным в тюрьме. Заключенный также отметил, что сидящие вместе с ним американцы не верят своим федеральным СМИ, предпочитая местные издания и радио.





«Мыслей и чувств на эту тему [годовщины ареста] никаких. Проехали — и проехали. Одиннадцать, двенадцать — неважно это. Отсохло и отпало. Самое важное — другое. Не то, сколько лет прошло, сколько осталось, сколько их вообще. Важно сохранить здоровье, рассудок и надежду», — сказал Бут РИА Новости.





По его словам, его положение в тюрьме в последнее время никак не поменялось: «Меняется только погода, и тут есть неожиданности: сейчас тут минус 15 градусов. Обычно в это время весна, уже одуванчики есть, а тут мороз. Зато в феврале несколько дней загорали».