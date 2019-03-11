«Сохранить здоровье, рассудок и надежду»: Бут рассказал об американской тюрьме

Осужденный в США на 25 лет за торговлю оружием и поддержку терроризма россиянин Виктор Бут в 11-летнюю годовщину своего ареста рассказал, как он отбывает свой срок и что для него является главным в тюрьме. Заключенный также отметил, что сидящие вместе с ним американцы не верят своим федеральным СМИ, предпочитая местные издания и радио.
«Мыслей и чувств на эту тему [годовщины ареста] никаких. Проехали — и проехали. Одиннадцать, двенадцать — неважно это. Отсохло и отпало. Самое важное — другое. Не то, сколько лет прошло, сколько осталось, сколько их вообще. Важно сохранить здоровье, рассудок и надежду», — сказал Бут РИА Новости.
По его словам, его положение в тюрьме в последнее время никак не поменялось: «Меняется только погода, и тут есть неожиданности: сейчас тут минус 15 градусов. Обычно в это время весна, уже одуванчики есть, а тут мороз. Зато в феврале несколько дней загорали».
Говоря об интересе местных сидельцев к СМИ, Бут отметил, что заключенные не доверяют телевидению и федеральным изданиям. «С интересом они читают криминальную хронику и местные, локальные газеты или газеты тех местностей, откуда они родом. Слушают радио, тоже, в основном, локальные и независимые радиостанции, хотя некоторые такие станции с достаточно интересным контентом мы тут уже года два не слышим. А по поводу CNN, например, все, в основном, смеются», — сказал он.
Ранее Бут рассказывал, что изучает иностранные языки в заключении, занимается йогой и старается много времени уделять чтению.
Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде. В 2010-м он был экстрадирован в США. В начале ноября 2011 года жюри присяжных единогласно вынесло Буту обвинительный приговор. Американские правоохранители считают, что он занимался продажей оружия, в частности, колумбийским повстанцам из «Революционных вооруженных сил Колумбии — Армии народа» (ФАРК). Бута также обвинили в преступном заговоре с целью убийства граждан США. Свои вину он не признает. Срок заключения Бут отбывает в тюрьме Мэрион (штат Иллинойс).