Полиция задержала десятки мигрантов после «рейдов» по столичным рынкам

Полицейские задержали в Москве несколько десятков мигрантов, подозреваемых в нелегальном пребывании на территории РФ и причастности к ряду преступлений. Задержания произошли после «рейдов», проведенных в торговом центре «Москва» и на рынке «Садовод». По неофициальным данным, сотрудники правоохранительных органов разыскивали участников этнических ОПГ (организованных преступных группировок), столкновения которых произошли в столице в последние недели.





«Задержано несколько десятков мигрантов, которых проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что проверка была плановой.