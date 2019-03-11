Полиция задержала десятки мигрантов после «рейдов» по столичным рынкам

Полицейские задержали в Москве несколько десятков мигрантов, подозреваемых в нелегальном пребывании на территории РФ и причастности к ряду преступлений. Задержания произошли после «рейдов», проведенных в торговом центре «Москва» и на рынке «Садовод». По неофициальным данным, сотрудники правоохранительных органов разыскивали участников этнических ОПГ (организованных преступных группировок), столкновения которых произошли в столице в последние недели.
«Задержано несколько десятков мигрантов, которых проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что проверка была плановой.
По официальным данным, в ходе проверки полицейские искали преступников, находящихся в розыске, а также проводили профилактику различных правонарушений. Собеседник «Интерфакса» высказал другую версию, согласно которой рейды являются ответом силовиков на столкновения различных этнических группировок мигрантов, произошедшие на выходных в столице. Он также предположил, что на территории рынков могли искать криптовалютные фермы.
Ранее СМИ сообщали о массовой драке с применением холодного и огнестрельного оружия, произошедшей 9 марта на Белореченской улице в Москве. В результате конфликта один человек получил огнестрельное ранение в живот, еще трое — ножевые ранения.