Генерал Шаманов сравнил Трампа с Гитлером

Президент США Дональд Трамп готовится к полномасштабной агрессии, как в середине 1930-х годов вел подготовку к новой мировой войне фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер. Такую точку зрения высказал глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов.





«В целом ситуацию комитет [Госдумы по обороне] оценивает как сопоставимую с 1935 годом, когда через два года после прихода к власти Гитлера страна стала создавать условия для того, чтобы совершить агрессию, и в 39-м году началась Вторая мировая война. Через четыре года! Два года Трамп у власти, и мы видим эту сопоставимость», — сказал Шаманов на брифинге для военных атташе в Госдуме, который впервые за многие годы не посетили представители США.





Серьезную озабоченность у Шаманова вызывает снижение количества барьеров в мире для применения военной силы. Он также сказал, что американцы часто прибегают к демонстрации своей военной силы, что недопустимо.





Шаманов считает, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может вернуть Европу к периоду холодной войны. «Развал ДРСМД может тяжело ударить по системе международной безопасности и cтабильности», – отметил парламентарий.