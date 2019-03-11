Генерал Шаманов сравнил Трампа с Гитлером

Президент США Дональд Трамп готовится к полномасштабной агрессии, как в середине 1930-х годов вел подготовку к новой мировой войне фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер. Такую точку зрения высказал глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов.
«В целом ситуацию комитет [Госдумы по обороне] оценивает как сопоставимую с 1935 годом, когда через два года после прихода к власти Гитлера страна стала создавать условия для того, чтобы совершить агрессию, и в 39-м году началась Вторая мировая война. Через четыре года! Два года Трамп у власти, и мы видим эту сопоставимость», — сказал Шаманов на брифинге для военных атташе в Госдуме, который впервые за многие годы не посетили представители США.
Серьезную озабоченность у Шаманова вызывает снижение количества барьеров в мире для применения военной силы. Он также сказал, что американцы часто прибегают к демонстрации своей военной силы, что недопустимо.
Шаманов считает, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может вернуть Европу к периоду холодной войны. «Развал ДРСМД может тяжело ударить по системе международной безопасности и cтабильности», – отметил парламентарий.
Член фракции «Единая Россия» Владимир Шаманов занимает кресло главы комитета Госдумы по обороне с октября 2016 года. Генерал принимал участие в двух чеченских войнах, в 1999 году был награжден Золотой Звездой Героя России. В 2009-2016 годах был командующим Воздушно-десантными войсками России.
Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США в ноябре 2016 года. Его предшественник на посту президента США, Барак Обама, в начале декабря 2017 года также сравнил ситуацию в США после прихода к власти Трампа с победой Гитлера в Германии в начале 1930-х годов на всех выборах. Обама тогда призвал американцев защищать демократию, отметив, что граждане не должны целиком полагаться на высокий уровень демократических институтов в США.
Адольф Гитлер возглавлял Германию в 1933-1945 годах. Он является виновником развязывания Второй мировой войны (1939-1945 годы), жертвами которой стали более 60 миллионов человек во всем мире. Гитлер был также инициатором Холокоста — государственной политики по систематическому уничтожению еврейского населения Германии, а также оккупированных Третьим рейхом стран Европы и Северной Африки.