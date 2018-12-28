В Минобороны оправдались перед ценителями оружия вермахта

«Речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения. Никакой уникальности, исторической, а теперь уже и военной ценности в них нет, — заявил Конашенков. — Поэтому заявления отдельных деятелей, выступающих с позиций «радетелей» сохранения и сбережения нацистского оружия, лишь бы не досталось главному храму Вооруженных сил, вызывают, к сожалению, недоумение».