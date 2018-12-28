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В Минобороны оправдались перед ценителями оружия вермахта
Новости

В Минобороны оправдались перед ценителями оружия вермахта

Игорь Конашенков заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил РФ будут отлиты только из ненужного оружия гитлеровцев

Игорь Конашенков заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил РФ будут отлиты только из ненужного оружия гитлеровцев
Игорь Конашенков Фото: © mil.ru

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что при строительстве главного храма Российской армии в подмосковном парке «Патриот» будут использованы только те образцы вооружений вермахта, которые не представляют исторической ценности.


«Речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения. Никакой уникальности, исторической, а теперь уже и военной ценности в них нет, — заявил Конашенков. — Поэтому заявления отдельных деятелей, выступающих с позиций «радетелей» сохранения и сбережения нацистского оружия, лишь бы не досталось главному храму Вооруженных сил, вызывают, к сожалению, недоумение».


Представитель российского оборонного ведомства также отметил, что на складах хранится оружие не только времен Второй мировой войны, но и Первой мировой, причем не только российских или немецких образцов.


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Министр обороны России Сергей Шойгу 24 декабря на заседании общественного совета при российским оборонном ведомстве заявил, что, в частности, ступени храма будут отлиты из немецкой трофейной техники времен Великой Отечественной войны.


В сентябре было объявлено о планах построить главный храм ВС РФ в парке «Патриот» (Одинцовский район Московской области). Возведение грандиозного по своим масштабам культового сооружения (по проекту высота храма составит 95 метров) должно завершиться к 75-летию Победы — в 2020 году. Помимо самого храма, будут возведены также специальные вспомогательные постройки, предназначенные в частности для школы сестер милосердия.


В конце сентября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу освятил закладку первого (краеугольного) камня нового храма.


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