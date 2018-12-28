В Минобороны оправдались перед ценителями оружия вермахта

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что при строительстве главного храма Российской армии в подмосковном парке «Патриот» будут использованы только те образцы вооружений вермахта, которые не представляют исторической ценности.
«Речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения. Никакой уникальности, исторической, а теперь уже и военной ценности в них нет, — заявил Конашенков. — Поэтому заявления отдельных деятелей, выступающих с позиций «радетелей» сохранения и сбережения нацистского оружия, лишь бы не досталось главному храму Вооруженных сил, вызывают, к сожалению, недоумение».
Представитель российского оборонного ведомства также отметил, что на складах хранится оружие не только времен Второй мировой войны, но и Первой мировой, причем не только российских или немецких образцов.
Министр обороны России Сергей Шойгу 24 декабря на заседании общественного совета при российским оборонном ведомстве заявил, что, в частности, ступени храма будут отлиты из немецкой трофейной техники времен Великой Отечественной войны.
В сентябре было объявлено о планах построить главный храм ВС РФ в парке «Патриот» (Одинцовский район Московской области). Возведение грандиозного по своим масштабам культового сооружения (по проекту высота храма составит 95 метров) должно завершиться к 75-летию Победы — в 2020 году. Помимо самого храма, будут возведены также специальные вспомогательные постройки, предназначенные в частности для школы сестер милосердия.
В конце сентября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу освятил закладку первого (краеугольного) камня нового храма.