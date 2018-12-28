«У нас нет оружия против русской ракеты»: американские СМИ оценили мощь «Авангарда»

Успешный пуск гиперзвуковой российской межконтинентальной ракеты «Авангард» и заявление Владимира Путина о постановке системы на вооружение в 2019 году вызвало драматическую реакцию в ряде западных СМИ. Журналисты констатировали факт, что США пока нечем ответить России на разработку нового оружия, которое Путин назвал неуязвимым для любых систем противоракетной обороны. РФ опередила американские разработки на три-пять лет, и это признают военные США.
Ракета «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком способна летать со скоростью, превышающей звуковую в 26 раз: свыше 30 тысяч километров в час. После удачного запуска 26 декабря с полигона в Оренбургской области «Авангард» поразил цель на Камчатке.
«Если честно, это означает, что у Соединенных Штатов нет оружия для обороны против этой ракеты, — пишет Inverse, — это последняя глава гонки вооружений между Россией, Китаем и США».
New York Post публикует фото Владимира Путина в солнцезащитных очках с заголовком: «Путин наблюдает за пуском новой сверхзвуковой ракеты». Издание отмечает, что «Авангард» — ответ на выход США в 2002 году из договора о противоракетной обороне. Решение принял экс-президент Джордж Буш — младший. Соглашение помогало сохранять мировой ядерный баланс с 1972 года.
Канал NBC цитирует представителя американского стратегического командования Джон Хитена, который сказал, выступая в Сенате: «У нас нет никакого оружия, чтобы противостоять этой системе».
«Я думаю, что у нас появится гиперзвуковое оружие только в 2023 году», — дал прогноз в интервью телеканалу американский военный специалист Джон Рафферти. Россия собирается поставить «Авангард» на вооружение в уже 2019-м.
«Пуск ракеты произошел на фоне напряжения в русско-американских отношениях, которые опустились на самый низкий уровень со времен холодной войны», — отмечает New York Times. Практически все крупные западные СМИ процитировали фразу Путина об «Авангарде»: «Это замечательный, отличный подарок стране к Новому году!»
«Этот вид оружия проникает в бреши нашей противоракетной обороны, – привело CNBC слова специалиста ПРО Томаса Карако еще в мае 2018-го. «Очень жаль, что мы позволили русским зайти так далеко», — высказался он о российских разработках гиперзвукового оружия.
Газета Washington Post напомнила, что новый атомный дрон «Посейдон» Военно-морских сил РФ может стереть с лица земли целый Манхэттен.
В интервью журналистке NBC Мегин Келли в марте 2018 года Владимир Путин сказал, что Россия разработала «Авангард» в ответ на то, что США вышли из договора о противоракетной обороне в 2002 году и начали развивать системы ПРО сначала в Польше, потом в Румынии. РФ вынуждена придумать пути обхода американских систем, хотя Штаты не раз заявляли, что ПРО не направлена против России.