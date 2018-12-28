«У нас нет оружия против русской ракеты»: американские СМИ оценили мощь «Авангарда»

Успешный пуск гиперзвуковой российской межконтинентальной ракеты «Авангард» и заявление Владимира Путина о постановке системы на вооружение в 2019 году вызвало драматическую реакцию в ряде западных СМИ. Журналисты констатировали факт, что США пока нечем ответить России на разработку нового оружия, которое Путин назвал неуязвимым для любых систем противоракетной обороны. РФ опередила американские разработки на три-пять лет, и это признают военные США.





Ракета «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком способна летать со скоростью, превышающей звуковую в 26 раз: свыше 30 тысяч километров в час. После удачного запуска 26 декабря с полигона в Оренбургской области «Авангард» поразил цель на Камчатке.