Самарский губернатор проверит министра за совет матерям-одиночкам «разводить огороды»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил Daily Storm, что проверит заявление министра социально-демографической и семейной политики региона Марины Антимоновой. Ее раскритиковали в соцсетях за совет матерям-одиночкам не надеяться на заботу государства и думать о создании нормальной семьи. Чтобы кормить детей, старшее поколение «разводило огороды», отметила чиновница. Затем Антимонова написала пост в Twitter, в котором принесла извинения за свои слова и признала их некорректность.
«Обязательно проведем проверку. Знаю, что Марина Юрьевна Антимонова уже принесла свои извинения, если кого-то эти слова обидели. Я, к сожалению, сейчас в разъездах Москва-Тольятти. Как доберусь до рабочего кабинета, постараюсь в ночной тиши поизучать ситуацию более предметно», — сказал Азаров.
«Проверка будет и определимся по ее итогам, что же там произошло на самом деле. И какие меры нужно предпринять, чтобы это не ранило людей никоим образом», — добавил губернатор.
Министр социально-демографической и семейной политики дискутировала с пользовательницами Twitter на тему падения рождаемости. Несколько женщин высказали мнение, что рожать детей при существующем уровне социального обеспечения, означает «плодить нищету». Антимонова не согласилась с ними и заявила, что «ни в одном государстве не бывает, чтоб все расходы семьи покрывались за счет госрасходов!».
«Вы детей, как свое продолжение хотите иметь или для того, чтоб на них зарабатывать?! Что ж все свели к деньгам-то?!» — написала министр. Затем она опубликовала еще несколько громких постов, которые привлекли внимание журналистов. Антимонову сравнили с Ольгой Глацких из Свердловской области, автором фразы «государство не просило вас рожать».
«Я, конечно, буду обращать внимание [на такие заявления], — прокомментировал поведение Антимоновой губернатор. — Я понимаю, что слова любого чиновника, облеченного властью, они очень чувствительны для общества. Они могут и задевать людей, и ранить. В равной степени и помогать, конечно, в зависимости от ситуации».
26 декабря стало известно, что директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая прославилась своими словами «государство не просило вас рожать», адресованным молодым людям, ушла в отставку. Скандальное заявление вызвало широкий общественный резонанс, несмотря на то что сама Глацких попросила прощения за сказанное. Глацких объяснила свой уход нежеланием «подставлять» главу области из-за «постоянно тиражируемых фейков» в отношении нее. При этом она отметила, что планирует и дальше работать с российской молодежью.