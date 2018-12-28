Самарский губернатор проверит министра за совет матерям-одиночкам «разводить огороды»

«Обязательно проведем проверку. Знаю, что Марина Юрьевна Антимонова уже принесла свои извинения, если кого-то эти слова обидели. Я, к сожалению, сейчас в разъездах Москва-Тольятти. Как доберусь до рабочего кабинета, постараюсь в ночной тиши поизучать ситуацию более предметно», — сказал Азаров.





«Проверка будет и определимся по ее итогам, что же там произошло на самом деле. И какие меры нужно предпринять, чтобы это не ранило людей никоим образом», — добавил губернатор.





Министр социально-демографической и семейной политики дискутировала с пользовательницами Twitter на тему падения рождаемости. Несколько женщин высказали мнение, что рожать детей при существующем уровне социального обеспечения, означает «плодить нищету». Антимонова не согласилась с ними и заявила, что «ни в одном государстве не бывает, чтоб все расходы семьи покрывались за счет госрасходов!».





«Вы детей, как свое продолжение хотите иметь или для того, чтоб на них зарабатывать?! Что ж все свели к деньгам-то?!» — написала министр. Затем она опубликовала еще несколько громких постов, которые привлекли внимание журналистов. Антимонову сравнили с Ольгой Глацких из Свердловской области, автором фразы «государство не просило вас рожать».