Суд вынес приговор бизнесмену Михальченко по делу о контрабанде алкоголя

Басманный суд Москвы признал виновным петербургского бизнесмена, гендиректора холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко в контрабанде элитного алкоголя из Европы и приговорил по части 3 статьи 200.2 УК РФ к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима. Бизнесмена задержали в марте 2016 года. Следствие считает, что Михальченко и его сообщники на территории ЕС закупали элитные алкогольные напитки, далее продукция собиралась в порту немецкого Гамбурга, а затем переправлялась в российский порт Усть-Луга под видом строительного герметика. Сам Михальченко вину признает лишь частично.
«Вину я признаю частично. Я не являюсь организатором, я способствовал раскрытию, и я возместил ущерб [от занижения таможенных платежей] в размере 18 миллионов», — сказал бизнесмен в зале суда.
По делу также проходили заместитель Михальченко Борис Коревский и предприниматель Алексей Мищенко. По решению суда Коревскому назначено пять лет колонии общего режима, а Мищенко, который частично признал вину и дожидался приговора под домашним арестом, — три года условно.
Суд зачел Михальченко приблизительно полтора года, проведенные в СИЗО, из расчета один день за полтора дня. Суд огласил только резолютивную часть приговора. Ранее прокуратура просила приговорить Михальченко к 10 годам колонии строгого режима. Для Мищенко обвинение требовало семь лет колонии строгого режима, для Коревского — девять лет колонии строгого режима.
На след бизнесмена следствие вышло, когда сотрудники ФСБ задержали контейнеры Михальченко с алкоголем. Силовики изъяли около 4,5 тысячи бутылок с вином, коньяком, ликером, ромом и другими элитными напитками на общую сумму около 61,7 миллиона рублей. Спиртное предназначалось для ресторанов Михальченко в Санкт-Петербурге.
Помимо заведений общепита в бизнес-империю Михальченко входили морской порт Бронка, прядильно-ниточный комбинат имени Кирова, производитель оборудования для нефтедобычи и газодобычи — завод «Измерон», компания «Балтстрой», ассоциация охранных предприятий «Магистраль» и дистрибьюторы премиальных марок одежды. Многими из этих активов Михальченко владел совместно с Людмилой Муровой — женой бывшего главы ФСО Евгения Мурова.
По факту контрабанды алкоголя в крупном размере, а также неуплаты обязательных таможенных платежей было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 200.2 «Незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции, совершенное организованной группой» Уголовного кодекса РФ. Также по делу проходил директор ООО «Юго-Восточная торговая компания» Илья Пичко. Суд отпустил его под залог в 10 миллионов рублей, однако 8 декабря прошлого года стало известно об убийстве Пичко.
Еще одним фигурантом дела был заместитель гендиректора ООО «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолий Киндзерский, который заключил досудебное соглашение со следствием. Его дело было выделено в отдельное производство. В августе 2017 года Кингисеппский городской суд Ленинградской области приговорил его к пяти годам условно и штрафу в размере 1,6 миллиона рублей.