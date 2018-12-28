Суд вынес приговор бизнесмену Михальченко по делу о контрабанде алкоголя

Басманный суд Москвы признал виновным петербургского бизнесмена, гендиректора холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко в контрабанде элитного алкоголя из Европы и приговорил по части 3 статьи 200.2 УК РФ к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима. Бизнесмена задержали в марте 2016 года. Следствие считает, что Михальченко и его сообщники на территории ЕС закупали элитные алкогольные напитки, далее продукция собиралась в порту немецкого Гамбурга, а затем переправлялась в российский порт Усть-Луга под видом строительного герметика. Сам Михальченко вину признает лишь частично.