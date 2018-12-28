«Господин директор не совсем в курсе»: Песков ответил на обращение главы РУСАДА к Путину

«В силу того процесса, который происходит, господин директор [Юрий Ганус], к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA, которые были в Москве. Он просто не знает деталей... Это абсолютно рабочий, это внутренний процесс между представителями WADA и российскими представителями. Там существуют договоренности и общее понимание того, как и в какие сроки будет вестись эта работа», — сказал Песков.