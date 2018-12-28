«Господин директор не совсем в курсе»: Песков ответил на обращение главы РУСАДА к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с видеообращением главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о риске краха системы российского спорта из-за недопуска сотрудников Международного антидопингового агентства (WADA) к материалам Московской антидопинговой лаборатории. Ганус не владеет всей полнотой информации о переговорах российской стороны с WADA, отметил представитель Кремля.
«В силу того процесса, который происходит, господин директор [Юрий Ганус], к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA, которые были в Москве. Он просто не знает деталей... Это абсолютно рабочий, это внутренний процесс между представителями WADA и российскими представителями. Там существуют договоренности и общее понимание того, как и в какие сроки будет вестись эта работа», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что «обеспокоенности, которые он [Ганус] выразил, они беспочвенны», однако точка зрения руководителя РУСАДА на ситуацию с российским спортом и WADA «будет приниматься во внимание».
27 декабря в Сети появилось видео, в котором глава РУСАДА Юрий Гунус обращается к Путину и говорит, что «мы находимся на краю пропасти», и российский спорт ждет крах, если не пойти навстречу WADA. По словам Гануса, тот факт, что сотрудники WADA до сих пор не получили полный доступ к базам данных Московской антидопинговой лаборатории свидетельствует о том, что есть круг лиц в российской власти, которые намеренно препятствуют процессу восстановления России в правах после допингового скандала.
«Прошу Вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов», — обратился тогда с такими словами к президенту Ганус.
В ноябре 2015 года WADA признало РУСАДА организацией, не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу. В результате разгоревшегося допингового скандала в российском спорте Международный олимпийский комитет (МОК) в конце 2017 года дисквалифицировал всю олимпийскую сборную РФ на Играх-2018 в Пхенчхане. Международные чиновники от спорта в частности обвиняли российские власти в создании «государственной системы поддержки употребления допинга спортсменами». В Москве эти обвинения отрицали.
Одним из условий восстановления в правах РУСАДА со стороны WADA был заявлен допуск международных экспертов к базам данным на территории РФ. 21 декабря 2018 года в WADA заявили, что эксперты агентства получили доступ к допинг-пробам в Московской антидопинговой лаборатории, однако им не разрешили c ними работать. На следующий день Ганус заявил о проблемах агентов WADA и необходимости удовлетворить их требования.