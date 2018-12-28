Москва и Лондон договорились взаимно восстановить дипмиссии

Россия и Великобритания сумели договориться о постепенном восстановлении численности дипломатических представительств в столицах государств с января 2019 года. Об этом сообщил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Дипломат отметил, что к работе могут вернуться не все сотрудники дипведомств, но «по меньшей мере половина» посольства будет восстановлена.
«У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне... Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена», — заявил Яковенко в эфире телеканала «Россия 24».
Дипломат отметил, что достижение такой договоренности свидетельствует о частичном восстановлении дипломатического взаимодействия между двумя странами.
Дипломатические отношения между Россией и Великобританией резко ухудшились после инцидента с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Лондон объявил, что в деле Скрипаля есть «русский след», после чего из страны были высланы 23 сотрудника дипмиссии РФ. Москва в ответ поступила так же с сотрудниками посольства Великобритании. О высылке более 100 российских дипломатов в связи с возможной причастностью РФ к отравлению экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля помимо Соединенного Королевства объявили еще 23 страны.
Британские власти считают, что экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в марте этого года отравили работники российских спецслужб. По версии следствия, совершившие покушение нанесли на ручку входной двери дома Скрипалей нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое и привело к тяжелому отравлению пострадавших. Скотленд-Ярд считает, что акцию проводили «агенты ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов по приказу Кремля. Британские правоохранители отмечали, что эти имена могут быть ненастоящими. Россия все обвинения в свой адрес категорически отрицает.