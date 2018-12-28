Москва и Лондон договорились взаимно восстановить дипмиссии

«У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне... Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена», — заявил Яковенко в эфире телеканала «Россия 24».





Дипломат отметил, что достижение такой договоренности свидетельствует о частичном восстановлении дипломатического взаимодействия между двумя странами.