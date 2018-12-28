В московских СИЗО задержанным разрешили посмотреть новогоднее обращение Путина

Пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков заявил, что в новогоднюю ночь будет действовать особый режим работы всех московских СИЗО. Заключенным разрешат посмотреть обращение президента страны и лечь спать позже обычного – в час ночи (обычное время отбоя — 22:00). Тюремное меню в новогоднюю ночь также будет отличаться от стандартного.