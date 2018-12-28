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В московских СИЗО задержанным разрешили посмотреть новогоднее обращение Путина
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В московских СИЗО задержанным разрешили посмотреть новогоднее обращение Путина

Арестанты смогут посмотреть традиционное обращение президента страны и лечь спать в час ночи

Арестанты смогут посмотреть традиционное обращение президента страны и лечь спать в час ночи
Фото: © Агенство Москва / Любимов Андрей

Пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков заявил, что в новогоднюю ночь будет действовать особый режим работы всех московских СИЗО. Заключенным разрешат посмотреть обращение президента страны и лечь спать позже обычного – в час ночи (обычное время отбоя — 22:00). Тюремное меню в новогоднюю ночь также будет отличаться от стандартного.


«В рамках праздничного меню предусмотрены каша гречневая с мясом, салаты, выпечка», — цитирует Цыганкова Агентство городских новостей «Москва».


Руководство тюрем разработало план культурно-массовых мероприятий на период новогодних праздников, отметил Цыганков: «В помещениях отрядов оформляется наглядная агитация, посвященная Новому году. Организуется подготовка и отправление осужденными открыток и поздравлений своим родственникам».


По его словам, задержанные смогут в дни новогодних праздников (с 1 по 8 января) принять участие в турнирах по различным видам спорта, посмотреть концерты художественной самодеятельности и тюремных команд КВН.


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