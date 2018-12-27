Путин назвал главные события года

Президент России Владимир Путин считает самыми значимыми событиями уходящего года открытие движения по Крымскому мосту и чемпионат мира по футболу. Об этом он рассказал, выступая перед началом традиционной новогодней встречи в Большом театре.





«Уходящий год был особенным, и для всех, вероятно, разным. Но все же было то, что объединяет нас всех: были крупные события внутри страны и вне», — цитирует Путина ТАСС. К таким событиям он отнес открытие движения Крымского моста и чемпионат мира по футболу, который, как он отметил, «прошел блестяще».





Президент поблагодарил всех, кто активно участвовал в Годе добровольца. «Я выражаю особую благодарность этим настоящим гражданам, кто поддерживал и помогал проводить проекты этого года», — сказал он. Также Путин выразил благодарность военнослужащим за их профессионализм при выполнении боевых задач, в том числе и за рубежом, муниципальным властям, учителям, врачам, предпринимателям «за усилия, которые они прилагали для развития страны». «Мы готовы вместе идти вперед, выполнять любые задачи», — отметил он.





Торжественное мероприятие, посвященное встрече Нового года, проходит 27 декабря в Большом театре. На сцене «Большого» для гостей встречи покажут балет «Щелкунчик». На мероприятии присутствуют российский премьер Дмитрий Медведев с женой, спикеры верхней и нижней палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава администрации президента РФ Антон Вайно с женой, вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина, гендиректор Большого театра Владимир Урин с супругой и другие.