В Вене неизвестные напали на церковь, есть пострадавшие

В 21-м районе Вены двое неизвестных напали на церковь и ограбили людей, а затем сбежали. Об этом сообщает полиция города. В результате пострадали пять служителей церкви, один из них — тяжело ранен. Полиция исключает версию теракта.
«Поскольку возле места происшествия расположен крупный комплекс зданий, в настоящее время нельзя исключать, что преступник или жертвы все еще находятся в зданиях, место преступления оцепили», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Двое людей напали на церковь около 15:30 мск, «нападение растянулось на несколько часов», примерно в 18:17 сотрудники правоохранительных органов обнаружили раненых людей на месте преступления. По предварительной информации, по крайней мере один из нападавших требовал у людей отдать ему наличные и ценные предметы. «Точная причина произошедшего пока неизвестна. Террористический мотив в любом случае исключен», — добавили в полиции Вены.
Среди пострадавших нет россиян, сообщает посольство России в Австрии, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.
Оба нападавших говорят на немецком языке с иностранным акцентом, рост одного из них — около 1,8 метра, у него темные волосы, пишет Kronen Zeitung, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.