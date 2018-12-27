Контактная группа утвердила новогоднее перемирие в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины утвердила решение группы по безопасности, согласовавшей режим прекращения огня в Донбассе с 29 декабря. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
«Контактная группа поддержала решение рабочей группы по вопросам безопасности, подтвердила готовность сторон конфликта на Донбассе обеспечить устойчивое и бессрочное прекращение огня с 01:01 по московскому времени 29 декабря 2018 года», — цитирует Дейнего РИА Новости. Он добавил, что текст заявления контактной группы будет опубликован в ближайшее время. Договоренность о режиме прекращения огня дает жителям Донбасса надежду на тихие и спокойные праздничные дни, подчеркнул полпред ЛНР.
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова подтвердила приверженность республики к соблюдению режима прекращения огня, добавили в агентстве, ссылаясь на заявление МИД ДНР.
Стороны договорились о перемирии во время видеоконференции 27 декабря. Переговоры трехсторонней контактной группы прошли в Минске 19 декабря, однако представители Киева тогда отказались обсуждать введение режима прекращения огня, объяснив что в ряде областей Украины, в том числе в Луганской и Донецкой, до 26 декабря действует военное положение.
Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. После смены формата операции конфликт в Донбассе резко обострился. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, где стороны периодически договариваются о временном перемирии. Так, с 29 августа в регионе действовало «школьное перемирие», приуроченное к началу учебного года.