Компания Евгения Пригожина осталась без контракта на новогодний прием в Кремле

Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле впервые с 2014 года не достался компании «Конкорд М» Евгения Пригожина. В этом году договор заключили с зарегистрированным в начале мая 2018-го ООО «МСК», говорится в размещенном на сайте госзакупок документе, на него обратил внимание РБК.
Управление делами президента потратило 13,1 миллиона рублей на услуги, связанные с организацией и обслуживанием мероприятия, а также на оформление места его проведения. Новогодний прием состоится в Кремле сегодня, 27 декабря. Компания обязалась приготовить «блюда высокого качества в соответствии с утвержденным меню, их хранение и доставку к месту проведения мероприятия» и «осуществить обслуживание мероприятия в соответствии с утвержденным меню на высоком профессиональном уровне».
За время своей деятельности у ООО «МСК» было три госконтракта на 35,68 миллиона рублей: два — от Управления делами президента, один — от ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский», которое занимается обслуживанием кремлевских приемов, пишет издание.
«Конкорд М» включен в группу компаний Евгения Пригожина «Конкорд» — туда также входят Комбинат питания «Конкорд», «Конкорд Кейтеринг» и «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Помимо кремлевских приемов «Конкорд» занимается школьным питанием — компании Пригожина поставляют большую часть обедов в московские школы, писал РБК.
Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», находится под американскими санкциями. Также под ограничения Минфина США попали компании бизнесмена «Конкорд Менеджмент» и «Конкорд Кейтеринг». Американские власти обвиняют Пригожина и связанные с ним компании во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов 2016 года.