Компания Евгения Пригожина осталась без контракта на новогодний прием в Кремле

Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле впервые с 2014 года не достался компании «Конкорд М» Евгения Пригожина. В этом году договор заключили с зарегистрированным в начале мая 2018-го ООО «МСК», говорится в размещенном на сайте госзакупок документе, на него обратил внимание РБК.





Управление делами президента потратило 13,1 миллиона рублей на услуги, связанные с организацией и обслуживанием мероприятия, а также на оформление места его проведения. Новогодний прием состоится в Кремле сегодня, 27 декабря. Компания обязалась приготовить «блюда высокого качества в соответствии с утвержденным меню, их хранение и доставку к месту проведения мероприятия» и ​«осуществить обслуживание мероприятия в соответствии с утвержденным меню на высоком профессиональном уровне».





За время своей деятельности у ООО «МСК» было три госконтракта на 35,68 миллиона рублей: два — от Управления делами президента, один — от ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский», которое занимается обслуживанием кремлевских приемов, пишет издание.