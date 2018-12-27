Гендиректор РУСАДА обратился к Путину: Мы находимся у края пропасти

«Я искренне верю в то, что 31 декабря, при звоне курантов, мы все будем отсчитывать не время до отзыва соответствия РУСАДА и — как следствие — спортивной самоизоляции России, а будем отсчитывать время до Нового года, полного побед и свершений, открывающего новые горизонты для наших спортсменов», — заключил Ганус.