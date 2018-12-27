Гендиректор РУСАДА обратился к Путину: Мы находимся у края пропасти

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и выразил глубокую озабоченность ситуацией с Московской антидопинговой лабораторией. Сотрудники Международного антидопингового агентства (WADA) должны получить доступ ко всем базам данных московской лаборатории, считает Ганус. По его словам, невыполнение условия международных чиновников чревато крахом российского спорта.
«Выражаю беспокойство не столько о вероятной утрате статуса соответствия РУСАДА, сколько о последствиях несоблюдения условий возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, когда наши спортсмены будут отстранены от участия во всех международных соревнованиях… Мы находимся у края пропасти, и я прошу Вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов», — заявил Ганус.
Как отметил Ганус, преграды, которые чинят сотрудникам WADA в России, свидетельствуют о «заинтересованности лиц, препятствующих расследованию, передаче данных и проб».
«Я искренне верю в то, что 31 декабря, при звоне курантов, мы все будем отсчитывать не время до отзыва соответствия РУСАДА и — как следствие — спортивной самоизоляции России, а будем отсчитывать время до Нового года, полного побед и свершений, открывающего новые горизонты для наших спортсменов», — заключил Ганус.
В конце ноября 2015 года WADA признало работу РУСАДА не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу. Это решение спровоцировало антидопинговый скандал в российском спорте, который, в частности, привел к дисквалификации всей олимпийской сборной России на Играх-2018 в Южной Корее. Международные чиновники от спорта обвинили власти РФ в создании «государственной системы поддержки употребления допинга спортсменами». В России эти обвинения категорически отрицали.
Одним из условий восстановления членства РУСАДА был заявлен допуск международных экспертов к базам данным на территории РФ. 21 декабря 2018 года в WADA заявили, что эксперты агентства получили доступ к допинг-пробам в Московской антидопинговой лаборатории, однако им не разрешили их изъять.
О проблемах, возникших у специалистов WADA, Ганус сообщал еще 22 декабря. Он также призывал российских спортивных функционеров предоставить доступ к допинговым базам данных.