Компания из расследования Навального стала поставщиком Росгвардии еще на два года

ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» назначили единственным поставщиком продовольствия «и исполнителем услуг по организации питания» Росгвардии на 2019-2020 годы. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, сообщил знакомый с подготовкой документа собеседник РБК. В пресс-службе правительства и в Росгвардии подтвердили, что такое распоряжение подписано. В расследовании политика Алексея Навального говорилось, что Федеральная служба войск нацгвардии закупает продукты у «Дружбы народов» по завышенным ценам.





Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил изданию, что решение правительства «учитывает предыдущий опыт сотрудничества Росгвардии с этой компанией». «Росгвардия принимает все необходимые меры, чтобы пресечь поставки продуктов по заведомо заниженным ценам. Вся продукция, закупочная цена которой ниже себестоимости сырья, соответствующего ГОСТу, — это заведомый фальсификат», — добавил он.





По словам Грибакина, разные ведомства сталкиваются с тем, что по заниженным ценам подрядчики поставляют вместо обозначенного в контрактах продукта его заменитель низкого качества. «[Например] Сырный продукт вместо сыра, спред вместо сливочного масла и так далее. В связи с этим Роскачество разрабатывает дополнительные механизмы для контроля продуктовых поставок при госзакупках», — рассказал представитель Росгвардии.