Компания из расследования Навального стала поставщиком Росгвардии еще на два года

ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» назначили единственным поставщиком продовольствия «и исполнителем услуг по организации питания» Росгвардии на 2019-2020 годы. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, сообщил знакомый с подготовкой документа собеседник РБК. В пресс-службе правительства и в Росгвардии подтвердили, что такое распоряжение подписано. В расследовании политика Алексея Навального говорилось, что Федеральная служба войск нацгвардии закупает продукты у «Дружбы народов» по завышенным ценам.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил изданию, что решение правительства «учитывает предыдущий опыт сотрудничества Росгвардии с этой компанией». «Росгвардия принимает все необходимые меры, чтобы пресечь поставки продуктов по заведомо заниженным ценам. Вся продукция, закупочная цена которой ниже себестоимости сырья, соответствующего ГОСТу, — это заведомый фальсификат», — добавил он.
По словам Грибакина, разные ведомства сталкиваются с тем, что по заниженным ценам подрядчики поставляют вместо обозначенного в контрактах продукта его заменитель низкого качества. «[Например] Сырный продукт вместо сыра, спред вместо сливочного масла и так далее. В связи с этим Роскачество разрабатывает дополнительные механизмы для контроля продуктовых поставок при госзакупках», — рассказал представитель Росгвардии.
В конце августа Навальный опубликовал расследование о закупках продовольствия для Росгвардии. Оппозиционер утверждал, что крупная правоохранительная структура закупала еду у единственной компании-поставщика (мясокомбинат «Дружба народов») по завышенным ценам. Навальный отмечал, что «Дружба народов» связана непосредственно с Золотовым и премьером страны Дмитрием Медведевым.
В YouTube 11 сентября появилось видеообращение Золотова, который обвинил Навального в клевете и вызвал оппозиционера на дуэль, пообещав сделать из него «сочную отбивную». Навальный отказался драться с Золотовым, предложив ему взамен принять участие в совместных дебатах на одном из федеральных телеканалов или на другой площадке в интернете. Золотов отказался от такого формата.
ФАС и ФСБ проверили деятельность «Дружбы народов» и выявили нарушения в формировании цен на продукты, которые затем продавались Росгвардии. Об этом 10 декабря сообщил РБК со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. ФСБ призвала ФАС возбудить дело против руководства «Дружбы народов». Оперативные действия в отношении продовольственного предприятия были проведены еще в мае, утверждали в ФСБ.