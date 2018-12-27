Украинские контрразведчики заявили о разоблачении «российского подполья»

Контрразведка Службы безопасности Украины рассказала, что разоблачила агентурную сеть российской военной разведки в Очаковском районе Николаевской области и задержала ее руководителя, сообщило украинское агентство УНИАН. Командир «сети российской разведки», как рассказали в СБУ, оказался военнослужащим армии Украины в запасе, но при этом «кадровым сотрудником ГРУ», который ездил в Крым на «агентурные встречи».





Операцию по задержанию проводила Главная военная прокуратура Украины. Лидера разоблаченной «российской сети» подозревают в государственной измене, он помещен под стражу на два месяца, рассказал на брифинге представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Нестюк.





«В частности, 20 декабря был задержан ее руководитель, гражданин Украины, 1961 года рождения, капитан первого ранга ВСУ в запасе, который также имеет российское гражданство. Было установлено, что он был завербован кадровым сотрудником ГРУ Генштаба ВС РФ в Севастополе и неоднократно выезжал в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч», — отметил Нестюк.