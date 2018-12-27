Эксперты ВШЭ предупредили о низком росте зарплат в следующем году

Скорость повышения зарплат в 2019 году резко снизится и составит только 1,5%. Такой показатель не обеспечит рост реальных располагаемых доходов населения. Об этом говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном институтом «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».





В исследовании отмечается, что в 2018 году «даже очень высокий темп роста заработных плат» не остановил падение реальных располагаемых доходов населения.





Реальные доходы россиян падали на протяжении последних четырех лет. За 11 месяцев 2018 года реальные доходы снизились на 0,1% в годовом выражении, согласно информации Росстата. Если такая динамика сохранится и в декабре, то 2018-й станет пятым годом падения реальных доходов граждан.





Высокий рост зарплат граждан в 2018-м (10,2% в первом квартале, 7,6% — во втором, 6,3% — в третьем) был связан с увеличением заработной платы сотрудников бюджетного сектора перед выборами президента России в марте, пишет РБК, ссылаясь на исследование экспертов ВШЭ. В январе-сентябре 2018 года зарплаты врачей, учителей и научных сотрудников выросли в среднем на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, отмечается в исследовании. При этом численность этих категорий работников сократилась на 5,1%, добавили экономисты.