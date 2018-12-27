Эксперты ВШЭ предупредили о низком росте зарплат в следующем году

Скорость повышения зарплат в 2019 году резко снизится и составит только 1,5%. Такой показатель не обеспечит рост реальных располагаемых доходов населения. Об этом говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном институтом «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».
В исследовании отмечается, что в 2018 году «даже очень высокий темп роста заработных плат» не остановил падение реальных располагаемых доходов населения.
Реальные доходы россиян падали на протяжении последних четырех лет. За 11 месяцев 2018 года реальные доходы снизились на 0,1% в годовом выражении, согласно информации Росстата. Если такая динамика сохранится и в декабре, то 2018-й станет пятым годом падения реальных доходов граждан.
Высокий рост зарплат граждан в 2018-м (10,2% в первом квартале, 7,6% — во втором, 6,3% — в третьем) был связан с увеличением заработной платы сотрудников бюджетного сектора перед выборами президента России в марте, пишет РБК, ссылаясь на исследование экспертов ВШЭ. В январе-сентябре 2018 года зарплаты врачей, учителей и научных сотрудников выросли в среднем на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, отмечается в исследовании. При этом численность этих категорий работников сократилась на 5,1%, добавили экономисты.
В конце сентября руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в 2018 году реальные доходы населения покажут рост впервые за четыре года. Он отметил, что за первые восемь месяцев года была отмечена положительная тенденция, которая должна сохраниться и далее. Кудрин также сообщил, что уровень бедности в стране остается высоким: 13,2% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума.
Ранее в Росстате сообщили, что в 2018 году впервые за последние пять лет снизилось число россиян, проживающих за чертой бедности. Согласно предварительным данным службы статистики, число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, сократилось с 19,5 миллиона человек в 2016-м до 19,3 миллиона в 2017 году. Доля людей с низкими доходами составила 13,2% от общего числа граждан. В 2012 году данный показатель составлял 10,7%, который затем рос в течение трех лет и стабилизировался на отметке 13,3% в 2016-м.