«Авангард» разогнался до девяти километров в секунду

«Авангард» на такой скорости не сможет сбить ни одна противоракета, кроме того, планирующий крылатый боевой блок неуязвим, потому что «невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени», сообщил вице-премьер. Это принципиальное отличие новейшего комплекса, отметил Борисов.





26 декабря ракета была запущена по команде президента России Владимира Путина с космодрома Ясный, расположенного на территории позиционного района «Домбаровский» Ракетных войск стратегического назначения в Ясненском районе Оренбургской области. Пролетев около шести тысяч километров, «Авангард» поразил условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае.





Путин затем объявил об успешно прошедшем запуске и сообщил, что «Авангард» поступит на вооружение в 2019 году. «У России появился новый вид стратегического оружия», — сказал Путин на встрече с министрами и главой правительства Дмитрием Медведевым.