«Авангард» разогнался до девяти километров в секунду

Скорость ракеты новой межконтинентальной стратегической системы «Авангард» во время финального испытательного пуска 26 декабря достигла 27 махов, рассказал вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24». Скорость в 27 махов эквивалентна примерно девяти километрам в секунду или 32 тысячам километров в час при измерении на уровне моря.
«Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к скорости 30 махов. Около 27 махов он набрал скорость», — сказал Борисов.
«Авангард» на такой скорости не сможет сбить ни одна противоракета, кроме того, планирующий крылатый боевой блок неуязвим, потому что «невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени», сообщил вице-премьер. Это принципиальное отличие новейшего комплекса, отметил Борисов.
26 декабря ракета была запущена по команде президента России Владимира Путина с космодрома Ясный, расположенного на территории позиционного района «Домбаровский» Ракетных войск стратегического назначения в Ясненском районе Оренбургской области. Пролетев около шести тысяч километров, «Авангард» поразил условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае.
Путин затем объявил об успешно прошедшем запуске и сообщил, что «Авангард» поступит на вооружение в 2019 году. «У России появился новый вид стратегического оружия», — сказал Путин на встрече с министрами и главой правительства Дмитрием Медведевым.
«Авангард» (РС-26) является развитием проекта «Ярс» (РС-24). На ракету, дальность полета которой составляет 12 тысяч километров, может быть установлено до шести боевых блоков. Гиперзвуковой планирующий крылатый блок «Авангарда» способен преодолевать любые существующие на данный момент и перспективные системы противоракетной обороны (ПРО). В то же время комплекс способен поражать цели на расстоянии 2-6 тысяч километров от точки запуска. США обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) именно из-за «Авангарда».