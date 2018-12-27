При столкновении маршрутки с поездом в Ленобласти все пассажиры выжили

В городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области на железнодорожном переезде поезд протаранил маршрутку. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба городской станции скорой помощи. Очевидцы в соцсетях разместили видео и фото с места аварии. По словам свидетелей, водитель маршрутки ехал на красный сигнал светофора.





«Наши специалисты еще работают на месте ДТП, пока четверо пострадавших, тяжелых нет», — цитирует сообщение пресс-службы станции скорой помощи города Кудрово ТАСС. О таком же числе пострадавших рассказали в областном правительстве. По словам собеседника издания в правоохранительных органах, среди получивших травмы детей нет.