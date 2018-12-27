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При столкновении маршрутки с поездом в Ленобласти все пассажиры выжили
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При столкновении маршрутки с поездом в Ленобласти все пассажиры выжили

Пострадали четыре человека

Пострадали четыре человека
Фото: © pikabu.ru

В городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области на железнодорожном переезде поезд протаранил маршрутку. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба городской станции скорой помощи. Очевидцы в соцсетях разместили видео и фото с места аварии. По словам свидетелей, водитель маршрутки ехал на красный сигнал светофора.


«Наши специалисты еще работают на месте ДТП, пока четверо пострадавших, тяжелых нет», — цитирует сообщение пресс-службы станции скорой помощи города Кудрово ТАСС. О таком же числе пострадавших рассказали в областном правительстве. По словам собеседника издания в правоохранительных органах, среди получивших травмы детей нет.




«Маршрутка поехала на красный, и звуковой сигнал предупреждал о приближении поезда. Да и машинист уже сам гудел», — цитирует сообщение очевидцев «Фонтанка».


В то же время источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, на железнодорожном переезде не сработал запрещающий сигнал.


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