ЦБ дал время лишенным лицензий форекс-дилерам на возврат денег клиентам

Центральный банк России (ЦБ) отозвал лицензии у пяти крупных форекс-дилеров – «Форекс Клуба», «Альпари Форекса», «Фикс трейда», «Трастфорекса» и «Телетрейд Групп». У компаний есть месяц на то, чтобы расплатиться со своими клиентами и закрыть бизнес. Представители «Форекс Клуба» и «Альпари Форекса» отказались Daily Storm по существу комментировать решение Центробанка.
«Все [лишенные лицензий компании] обязаны прекратить осуществление своей деятельности и прекратить обязательства перед клиентами в срок до 27 января. Они должны рассчитаться со своими клиентами», – сказала корреспонденту Daily Storm представитель ЦБ.
Право на работу сохранили «ВТБ-Форекс», «ФИНАМ Форекс», «Альфа Форекс» и «ПСБ Форекс». Лицензий были лишены пять из девяти форекс-дилеров. Основания для отзыва в каждом случае разные. Например, «Форекс Клуб», как говорится на сайте ЦБ, неоднократно нарушал законодательство в сфере ценных бумаг: «Нарушение требований ведения внутреннего учета, представление в Банк России недостоверной отчетности, нарушение требований к соотношению размера обеспечения, предоставляемого физическими лицами».
К «Альпари Форекс» и «Телетрейд Групп» у Банка России похожие претензии. Другие причины отзыва квалификационных аттестатов указаны у «Фикс Трейда». В ЦБ утверждают, что компания нарушала порядок раскрытия информации о себе на сайте и не имела рабочего механизма управления рисками.
«Личной неприязни» у ЦБ к системе форекс (биржевой торговле валютой) нет, отметила представитель финрегулятора в беседе с Daily Storm. На вопрос о возможной «чистке» рынка она ответила: «Мы не можем скопом взять [всех форекс-дилеров] и отозвать лицензии. В деятельности каждой из [указанных] компаний были выявлены определенные нарушения… Есть закон о ценных бумагах, в котором описано то, чем должны заниматься такие компании и на каких условиях. Если эти условия не соблюдаются, лицензия отзывается».
Она также отказалась говорить о том, что планирует ЦБ в отношении остальных четырех форекс-дилеров: «Мы никогда не комментируем действующие компании».