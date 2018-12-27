ЦБ дал время лишенным лицензий форекс-дилерам на возврат денег клиентам

Право на работу сохранили «ВТБ-Форекс», «ФИНАМ Форекс», «Альфа Форекс» и «ПСБ Форекс». Лицензий были лишены пять из девяти форекс-дилеров. Основания для отзыва в каждом случае разные. Например, «Форекс Клуб», как говорится на сайте ЦБ, неоднократно нарушал законодательство в сфере ценных бумаг: «Нарушение требований ведения внутреннего учета, представление в Банк России недостоверной отчетности, нарушение требований к соотношению размера обеспечения, предоставляемого физическими лицами».





К «Альпари Форекс» и «Телетрейд Групп» у Банка России похожие претензии. Другие причины отзыва квалификационных аттестатов указаны у «Фикс Трейда». В ЦБ утверждают, что компания нарушала порядок раскрытия информации о себе на сайте и не имела рабочего механизма управления рисками.