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Лолита назвала Крым украинским, а депутата Антона Геращенко — геем
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Лолита назвала Крым украинским, а депутата Антона Геращенко — геем

Певица уточнила, что готова петь «для всех», а создателя сайта «Миротворец» в гей-сообществе зовут Антониной

Российской певице украинского происхождения Лолите Милявской с 2017 года запрещен въезд на Украину. СБУ и сайт «Миротворец» внесли артистку в свои черные списки из-за выступления в Крыму. Решение политиков значительно усложнило жизнь Лолите; в Киеве у нее живут пожилая мама и дочь Ева. В интервью YouTube-каналу «КРЮЧОК TV», опубликованном 26 декабря, певица назвала создателя сайта «Миротворец» политика Антона Геращенко геем, уточнив, что лучше подходит слово «п******». По поводу конфликта вокруг Крыма заявила, что полуостров для нее — «это по-прежнему Украина, в душе».


«Я по сути своей пацифист. Просто для меня не существует этих игр политических, — сказала Лолита. — Я гражданка России, я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия теперь считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке».


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Из-за конфликта России и Украины звезды шоу-бизнеса разделились. Так, например, Ани Лорак и Светлана Лобода продолжают работать в России. Актер Владимир Зеленский, певица Тина Кароль, наоборот, предпочли Украину. Лолита считает, что это происходит из-за востребованности артиста в той или иной стране — исполнители выбирают для своей деятельности место, где они смогут реализовать свои таланты за большую оплату.


За попадание в черный список на Украине Лолита винит сайт «Миротворец». Ориентацию создателя сайта, депутата Антона Геращенко. Лолита прокомментировала так: «Ходят слухи, что он гей. Мне мои друзья в Германии сказали, что он гей, и кличка у него — Антонина». «Вот тогда он гей точно. Вернее, нет. Слово «п******» лучше подходит, потому что гей — это всего лишь сексуальная окраска любого человека. Натурал, гей… Люди сами себе придумали», — сказала певица. Лолита добавила, что на Украине у власти «наверняка много геев».


Также она поделилась мнением о геях в России. В Москве, по словам певицы, их не притесняют: «Очень много людей занимают большие посты. Они не афишируют, но и сильно не скрывают — это известно. Если бы было все так критично, то никто бы не занимал руководящие должности».


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