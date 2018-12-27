Лолита назвала Крым украинским, а депутата Антона Геращенко — геем

Из-за конфликта России и Украины звезды шоу-бизнеса разделились. Так, например, Ани Лорак и Светлана Лобода продолжают работать в России. Актер Владимир Зеленский, певица Тина Кароль, наоборот, предпочли Украину. Лолита считает, что это происходит из-за востребованности артиста в той или иной стране — исполнители выбирают для своей деятельности место, где они смогут реализовать свои таланты за большую оплату.





За попадание в черный список на Украине Лолита винит сайт «Миротворец». Ориентацию создателя сайта, депутата Антона Геращенко. Лолита прокомментировала так: «Ходят слухи, что он гей. Мне мои друзья в Германии сказали, что он гей, и кличка у него — Антонина». «Вот тогда он гей точно. Вернее, нет. Слово «п******» лучше подходит, потому что гей — это всего лишь сексуальная окраска любого человека. Натурал, гей… Люди сами себе придумали», — сказала певица. Лолита добавила, что на Украине у власти «наверняка много геев».





Также она поделилась мнением о геях в России. В Москве, по словам певицы, их не притесняют: «Очень много людей занимают большие посты. Они не афишируют, но и сильно не скрывают — это известно. Если бы было все так критично, то никто бы не занимал руководящие должности».