В Кремле предложили чиновникам исполнять желания россиян

Участникам заседания Государственного совета при президенте РФ по развитию добровольческого движения предложили исполнить желания россиян. Для этого в Кремле установили две елки, на которых висят игрушки с записками о мечтах российских граждан. Одну из них назвали «федеральной», а вторую — «региональной». В первом случае желания предлагается исполнить чиновникам федерального уровня, во втором — главам регионов, сообщает РИА Новости.





Новогодняя акция получила название «Елка желаний». Ее главная цель — исполнение желаний людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из многодетных семей, россиян, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, а также обычных детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями. По условиям акции, все мечты должны быть исполнены в течение 2019 года.





Министры, руководители различных ведомств и губернаторы ходили около елок и присматривались к ним, но снять шары с записками решались немногие, отмечает РИА Новости. Одной из первых показала пример вице-премьер Татьяна Голикова. Она подошла к «федеральной» елке и сняла шар, к которому было прикреплено желание 16-летней девушки из Архангельской области, которая мечтает встретиться с актером Александром Петровым.





«Я думаю, конечно, мы попросим Александра Петрова, чтобы он встретился с девушкой», — прокомментировала она желание девушки.





Некоторые участники Госсовета снимали сразу по нескольку шаров. Так, президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин взяли по три записки. Глава Крыма Сергей Аксенов решил воплотить четыре желания.





Необычную акцию организовал благотворительный проект «Мечтай со мной», который не занимается сбором средств на лечение. Его главная цель — исполнять желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет), страдающих от заболеваний, которые угрожают их жизни. Как написано на сайте проекта, главная мечта каждого человека — жить, несмотря на диагнозы, сложную терапию и одиночество.