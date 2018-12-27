СМИ: В Израиле заявили, что предупреждали Россию о ракетном ударе по Сирии

Власти Израиля, признав ракетный обстрел окрестностей Дамаска 25 декабря, сообщили, что вовремя предупредили Россию об атаке, пишет израильское издание DEBKAfile. В РФ ранее заявили, что удар по Сирии подверг угрозе гражданские самолеты, заходившие на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска. Это подтвердил ливанский министр транспорта. В Иерусалиме ответили, что единственной угрозой для гражданской авиации стала сирийская ПВО, сбивавшая израильские ракеты.





Шесть бомбардировщиков F-16 ВВС Израиля атаковали сирийскую территорию близ Дамаска, находясь в воздушном пространстве Ливана. Атака, по данным AP, длилась полтора часа. Самолеты пытались уничтожить «иранские цели», отметил источник DEBKAfile. «Нанесли удар по нескольким иранским целям в трех местах. Главным образом — по хранилищам и материально-техническим средствам, которые Иран использует для доставки оружия «Хезболле», а также по сирийской зенитной батарее, которая обстреливала израильские самолеты», — пишет издание.





Также источник заявил, что иранские силы действуют менее чем в 80 километрах от израильской границы, вопреки российским заверениям. Израильская сторона объясняет удары по Сирии тем, что Иран поставляет оружие группировке «Хезболла», которая в свою очередь обстреливает Израиль.