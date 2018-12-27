СМИ: В Израиле заявили, что предупреждали Россию о ракетном ударе по Сирии

Власти Израиля, признав ракетный обстрел окрестностей Дамаска 25 декабря, сообщили, что вовремя предупредили Россию об атаке, пишет израильское издание DEBKAfile. В РФ ранее заявили, что удар по Сирии подверг угрозе гражданские самолеты, заходившие на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска. Это подтвердил ливанский министр транспорта. В Иерусалиме ответили, что единственной угрозой для гражданской авиации стала сирийская ПВО, сбивавшая израильские ракеты.
Шесть бомбардировщиков F-16 ВВС Израиля атаковали сирийскую территорию близ Дамаска, находясь в воздушном пространстве Ливана. Атака, по данным AP, длилась полтора часа. Самолеты пытались уничтожить «иранские цели», отметил источник DEBKAfile. «Нанесли удар по нескольким иранским целям в трех местах. Главным образом — по хранилищам и материально-техническим средствам, которые Иран использует для доставки оружия «Хезболле», а также по сирийской зенитной батарее, которая обстреливала израильские самолеты», — пишет издание.
Также источник заявил, что иранские силы действуют менее чем в 80 километрах от израильской границы, вопреки российским заверениям. Израильская сторона объясняет удары по Сирии тем, что Иран поставляет оружие группировке «Хезболла», которая в свою очередь обстреливает Израиль.
МИД России выразил протест в связи с атакой на пригород Дамаска. «Авиаудары в очередной раз осуществлялись израильской авиацией «под прикрытием» гражданских самолетов, направлявшихся на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута», — заявили в ведомстве. Ливанский министр транспорта сообщил, что два гражданских самолета едва избежали столкновения с F-16, сообщало AP. В Израиле обвиняют в угрозе самолетам сирийских военных, выпустивших по израильским бомбардировщикам несколько десятков ракет. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что Сирия не стала активизировать свою систему ПВО полностью, потому что под удар могли попасть гражданские воздушные суда.
В сентябре во время отражения атаки израильской авиации сирийская ПВО сбила российский военный самолет Ил-20 с 15 военными на борту. Тогда Москва обвинила Израиль в том, что он не предупредил об атаке вовремя, подставив русский самолет под огонь. Некоторые аналитики считают, что после этого российско-израильские отношения ухудшились.