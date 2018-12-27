Минтруд ответил на публикации в СМИ о массовом увольнении россиян в 2019 году

Информация о массовых увольнениях, которая появилась в СМИ утром 27 декабря, не соответствует действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда страны стабильная и роста числа безработных не ожидается, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты России. По данным ведомства, уровень безработицы за последние 11 месяцев сократился почти на 10%. Также в Минтруде отметили, что утверждения о сокращении профессий в 2019 году не имеют под собой оснований.





«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются «массовые увольнения», не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная. Резкого роста безработицы не ожидается», — говорится в сообщении министерства.





Минтруд проводит еженедельный мониторинг состояния рынка труда, и опубликованная в прессе информация о проведении опроса работодателей и составлении на его основе прогноза массового увольнения россиян в ближайшие три месяца не имеет под собой оснований. «Численность планируемых увольнений отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе», — подчеркнули в ведомстве.





В соответствии с действующим законодательством, уточнили в пресс-службе министерства, работодатели обязаны уведомлять службу занятости о планируемом сокращении персонала за два месяца. При этом в ведомстве отмечают, что реструктуризация организации не означает, что ее сотрудники будут уволены. Поэтому, резюмируют в Минтруде, говорить о неких «предновогодних сокращениях» некорректно.