Обыски в сети «Красное и Белое» принесли скидку любителям алкоголя

Обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое» в Москве и Челябинске начались 26 декабря. В них приняли участие представители ФСБ, Федеральной налоговой службы и Росалкогольрегулирования. В качестве оснований для проведения следственных мероприятий силовики и надзорные ведомства называют подозрения в неуплате налогов и обороте контрафактной продукции. Владелец сети Сергей Студенников сообщил, что ему «конечно, известно» об обысках, но он не знает, с чем они связаны.





Утром 27 декабря стало известно, что проверки головного офиса компании в Челябинске не выявили задолженности перед областным бюджетом. Также в торговой сети сообщили, что обыски и проверки не выявили на складах компании контрафактного алкоголя.





Алкогольная торговая сеть «Красное и Белое» была основана в 2006 году. Принадлежит предпринимателю Сергею Студенникову из Челябинска. В рейтинге богатейших бизнесменов России 2018 года по версии Forbes Студенников занимает 115-е место. Издание оценивает его состояние в 950 миллионов долларов. В начале 2018 года в сеть «Красное и Белое» входили более 7,2 тысячи магазинов в 57 регионах России. В ближайшие 3-5 лет компания планирует открыть в Ростовской области и Краснодарском крае 900 магазинов.