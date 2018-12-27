Слуцкий и Российский фонд мира выделили миллион рублей на оплату адвоката Марии Бутиной

Международный общественный фонд «Российский фонд мира», который возглавляет руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выделил миллион рублей на оплату в США услуг адвоката россиянки Марии Бутиной. Она остается под стражей в американской тюрьме по обвинению в лоббировании интересов России в качестве иноагента. Отец Бутиной 25 декабря обратился к общественности с просьбой собрать средства на юридические услуги. Долг накопился, по его словам, поскольку «процесс политизирован».
«Фонд мира пожертвовал фонду Марии Бутиной один миллион рублей, все остальные пожертвования составили 600 рублей. Адвокат скоро закончит работу. Я должен адвокату в общей сложности 30 миллионов рублей за работу с июля 2018 года», — рассказал отец Марии, сообщает RT.
Фонд в поддержку россиянки был создан ее адвокатом Робертом Дрисколлом. У семьи Бутиной нет необходимых средств на оплату его услуг, поэтому юрист работает бесплатно. Валерий Бутин рассказал, что его дочь находится в изоляторе. Бутиной продлили срок содержания в одиночной камере до 26 декабря. Следующее заседание по ее делу назначено на 12 февраля.
13 декабря Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения. Как сообщали американские СМИ, она дала утвердительный ответ на вопрос судьи, вступала ли она с 2015-го по 2018 год в сговор на территории США для нанесения ущерба интересам государства. Бутина также заявила, что действовала под руководством российского чиновника, писал CNN.
МИД России в тот же день заявил, что поддержит любое решение Марии Бутиной, которое она примет для своего освобождения. Признание Бутиной было сделано ею под давлением, заявили после этого депутат Госдумы Леонид Слуцкий и российский предприниматель Виктор Бут, который отбывает срок в США по обвинению в контрабанде оружия.
Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Мария Бутина «никаких заданий государственных органов России не исполняла». Путин отметил, что не понимает, за что ее могли посадить в тюрьму и в чем она может признаться. Ранее президент также назвал Бутину несчастной девушкой.
Председатель правления организации «Право на оружие» 29-летняя Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. По версии американских правоохранителей, она лоббировала интересы России без регистрации в США в качестве иноагента. Федеральная коллегия присяжных в США 18 июля выдвинула против нее обвинения по частям 371 («Сговор с целью нападения или мошенничества против США») и 951 («Агент иностранного государства») раздела 18 Свода законов США. По первой статье россиянке грозит до пяти лет тюрьмы и штраф, а по второй — до 10 лет заключения. Ранее в суде Бутина вину не признала.