Слуцкий и Российский фонд мира выделили миллион рублей на оплату адвоката Марии Бутиной

Международный общественный фонд «Российский фонд мира», который возглавляет руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выделил миллион рублей на оплату в США услуг адвоката россиянки Марии Бутиной. Она остается под стражей в американской тюрьме по обвинению в лоббировании интересов России в качестве иноагента. Отец Бутиной 25 декабря обратился к общественности с просьбой собрать средства на юридические услуги. Долг накопился, по его словам, поскольку «процесс политизирован».





«Фонд мира пожертвовал фонду Марии Бутиной один миллион рублей, все остальные пожертвования составили 600 рублей. Адвокат скоро закончит работу. Я должен адвокату в общей сложности 30 миллионов рублей за работу с июля 2018 года», — рассказал отец Марии, сообщает RT .





Фонд в поддержку россиянки был создан ее адвокатом Робертом Дрисколлом. У семьи Бутиной нет необходимых средств на оплату его услуг, поэтому юрист работает бесплатно. Валерий Бутин рассказал, что его дочь находится в изоляторе. Бутиной продлили срок содержания в одиночной камере до 26 декабря. Следующее заседание по ее делу назначено на 12 февраля.