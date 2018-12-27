Посольство США в Багдаде накрыли минометным огнем после визита Трампа

В своей речи в диппредставительстве в Багдаде Трамп заявил, что США больше не могут исполнять роль мирового жандарма и что вывод американских войск из Сирии не означает конец американскому присутствию в этой стране: Ирак (из которого американцы пока не будут выходить) станет базой для подготовки операций против сирийских террористов.