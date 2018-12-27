Посольство США в Багдаде накрыли минометным огнем после визита Трампа

Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией 26 декабря посетил Ирак. Американский лидер выступил в посольстве США в Багдаде, заявив, что Ирак может стать базой для организации операций против террористов в соседней Сирии. Утром 27 декабря квартал, в котором располагается американское диппредставительство, обстреляли из минометов. Несколько мин разорвались рядом с посольством.
Об атаке на здание, в котором работают американские дипломаты, сообщил новостной портал Shafaaq news. Иракские источники портала утверждают, что американцы открыли по атакующим ответный огонь. Некоторые другие арабоязычные СМИ писали, что рядом с посольством США в Багдаде 27 декабря прогремел взрыв.
Трамп отправился в Ирак, чтобы поздравить американских военнослужащих с Рождеством и наступающим Новым годом. Наряду с посещением посольства американский президент совершил незапланированный визит на военно-воздушную базу Айн аль-Асад и около 20 минут разговаривал там с американскими военнослужащими. Иракские чиновники заявили, что готовились только к визиту Трампа в посольство, но не знали ничего о планах хозяина Белого дома посетить базу Айн аль-Асад.
В своей речи в диппредставительстве в Багдаде Трамп заявил, что США больше не могут исполнять роль мирового жандарма и что вывод американских войск из Сирии не означает конец американскому присутствию в этой стране: Ирак (из которого американцы пока не будут выходить) станет базой для подготовки операций против сирийских террористов.
Из Багдада поздно вечером 26 декабря Трамп вылетел на другую американскую военную авиабазу — Рамштайн, которая расположена в Германии, чтобы также поздравить соотечественников, несущих службу, с новогодними праздниками. База Рамштайн — один из главных опорных пунктов американских военных в Европе.
19 декабря Трамп заявил, что США выводят свои войска из Сирии. Он отметил, что главный враг Вашингтона в регионе — террористическая группировка ИГ* — повержена и что американские военнослужащие (около двух тысяч человек) выполнили в САР поставленные перед ними задачи. США ввели свои части в Сирию осенью 2014 года.
Американские войска в Ирак вошли весной 2003 года. Официально Иракская война закончилась в 2011 году, однако постепенный вывод основной части американских соединений спровоцировал в этой арабской республике начало вооруженного гражданского противостояния. В результате к середине 2014 года ИГ в Ираке сумело добиться существенных успехов, захватив один из крупнейших городов страны — Мосул. Только после нового вмешательства США исламистов удалось отбросить.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.