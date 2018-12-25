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Лолита Милявская помогла многодетной семье, потерявшей дочь на пожаре
Органы опеки Рязанской области вернули пятерых детей родителям
Культура

Лолита Милявская помогла многодетной семье, потерявшей дочь на пожаре

Органы опеки Рязанской области вернули пятерых детей родителям

В последнее время имя певицы Лолиты все чаще фигурирует в СМИ в негативном ключе — знаменитость накопила сотни тысяч рублей долгов за ЖКУ. Впрочем, несмотря на собственные проблемы, Лолита не остается равнодушной к судьбам других людей — артистка помогла многодетной семье из деревушки в Рязанской области, которая летом этого года на пожаре потеряла полуторагодовалую дочь. В разговоре с Daily Storm многодетная мать Людмила Богдан призналась, что в том роковом пожаре полностью сгорел их дом. По словам женщины, благодаря помощи и поддержке посторонних людей семья получила возможность жить заново.


Пожар произошел 19 августа 2018 года, когда родителей не было дома. Тогда старшая дочь побежала звать на помощь взрослых, а восьмилетний Максим помог выбраться из горящего дома двум сестрам и младшему брату. Полуторагодовалую девочку спасти не удалось. Позднее Максиму даже вручили медаль за мужество в Совете Федерации.


После случившегося на отца семейства завели уголовное дело, а детей из семьи изъяли и отправили в реабилитационный центр. В органах опеки обещали, что вернут их, но только тогда, когда в доме появятся условия для проживания: кровати, письменный стол, другая мебель.


Как Лолита узнала об этой проблеме, Daily Storm выяснить не удалось — на момент написания материала номер артистки был недоступен.


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Дети семьи Богдан из Рязанской области Фото: © 62.мвд.рф

На своей страничке в Instagram певица призвала поклонников не быть равнодушными к беде этой семьи, а также договорилась с представителями одной крупной компании, чтобы те предоставили кухонный гарнитур, мебель, посудомоечная машину, холодильник и многое другое. Все расходы представители компании взяли на себя.


Кроме того, пожелавшая остаться анонимной знаменитость подарила семье Богдан миллион рублей на новый дом.


«Сейчас вся наша семья вместе, — говорит Daily Storm Людмила Богдан. — Органы опеки вернули детей, после того как мы выполнили их условия. Они требовали от нас элементарных вещей, без которых трудно жить». По словам многодетной матери, дети уже вновь пошли в школу.


«Оформили младших в детский сад, купили дом на деньги людей, которые нам помогали», — добавила она.     


Сейчас за жизнью этой семьи также внимательно наблюдают местные чиновники. Глава региона Николай Любимов поручил «держать  на контроле дальнейшую судьбу семьи Богдан, помогать детям и родителям устроиться в жизни». 