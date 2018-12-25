Лолита Милявская помогла многодетной семье, потерявшей дочь на пожаре

В последнее время имя певицы Лолиты все чаще фигурирует в СМИ в негативном ключе — знаменитость накопила сотни тысяч рублей долгов за ЖКУ. Впрочем, несмотря на собственные проблемы, Лолита не остается равнодушной к судьбам других людей — артистка помогла многодетной семье из деревушки в Рязанской области, которая летом этого года на пожаре потеряла полуторагодовалую дочь. В разговоре с Daily Storm многодетная мать Людмила Богдан призналась, что в том роковом пожаре полностью сгорел их дом. По словам женщины, благодаря помощи и поддержке посторонних людей семья получила возможность жить заново.
Пожар произошел 19 августа 2018 года, когда родителей не было дома. Тогда старшая дочь побежала звать на помощь взрослых, а восьмилетний Максим помог выбраться из горящего дома двум сестрам и младшему брату. Полуторагодовалую девочку спасти не удалось. Позднее Максиму даже вручили медаль за мужество в Совете Федерации.
После случившегося на отца семейства завели уголовное дело, а детей из семьи изъяли и отправили в реабилитационный центр. В органах опеки обещали, что вернут их, но только тогда, когда в доме появятся условия для проживания: кровати, письменный стол, другая мебель.
Как Лолита узнала об этой проблеме, Daily Storm выяснить не удалось — на момент написания материала номер артистки был недоступен.
На своей страничке в Instagram певица призвала поклонников не быть равнодушными к беде этой семьи, а также договорилась с представителями одной крупной компании, чтобы те предоставили кухонный гарнитур, мебель, посудомоечная машину, холодильник и многое другое. Все расходы представители компании взяли на себя.
Кроме того, пожелавшая остаться анонимной знаменитость подарила семье Богдан миллион рублей на новый дом.
«Сейчас вся наша семья вместе, — говорит Daily Storm Людмила Богдан. — Органы опеки вернули детей, после того как мы выполнили их условия. Они требовали от нас элементарных вещей, без которых трудно жить». По словам многодетной матери, дети уже вновь пошли в школу.
«Оформили младших в детский сад, купили дом на деньги людей, которые нам помогали», — добавила она.
Сейчас за жизнью этой семьи также внимательно наблюдают местные чиновники. Глава региона Николай Любимов поручил «держать на контроле дальнейшую судьбу семьи Богдан, помогать детям и родителям устроиться в жизни».