Лолита Милявская помогла многодетной семье, потерявшей дочь на пожаре

В последнее время имя певицы Лолиты все чаще фигурирует в СМИ в негативном ключе — знаменитость накопила сотни тысяч рублей долгов за ЖКУ. Впрочем, несмотря на собственные проблемы, Лолита не остается равнодушной к судьбам других людей — артистка помогла многодетной семье из деревушки в Рязанской области, которая летом этого года на пожаре потеряла полуторагодовалую дочь. В разговоре с Daily Storm многодетная мать Людмила Богдан призналась, что в том роковом пожаре полностью сгорел их дом. По словам женщины, благодаря помощи и поддержке посторонних людей семья получила возможность жить заново.





Пожар произошел 19 августа 2018 года, когда родителей не было дома. Тогда старшая дочь побежала звать на помощь взрослых, а восьмилетний Максим помог выбраться из горящего дома двум сестрам и младшему брату. Полуторагодовалую девочку спасти не удалось. Позднее Максиму даже вручили медаль за мужество в Совете Федерации.





После случившегося на отца семейства завели уголовное дело, а детей из семьи изъяли и отправили в реабилитационный центр. В органах опеки обещали, что вернут их, но только тогда, когда в доме появятся условия для проживания: кровати, письменный стол, другая мебель.