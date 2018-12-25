Интервью с основателями «Гражданской обороны»: И Христос был маргиналом — что же с того?

Автор: Что вы думаете об усиливающемся давлении на музыку, музыкантов и фанатов? Разные по происхождению, но одинаково враждебные силы прессуют металлистов, панков с хардкорщиками, рэперов, поп- и рок-музыкантов совсем невинных. Это что, в 2018 году в России музыка снова главное из искусств?





Кузьма: Наоборот же! Вот у меня в советской музыкальной энциклопедии написано было, что интерес к современной популярной музыке с середины 70-х годов неуклонно идет на убыль. Не соврали.





Александр: Я думаю, это происходит из-за того, что «они» прощелкали молодежь. Сейчас чухнулись — и пытаются что-то сделать. И им это все страшно интересно самим. Просто в Конторе служат такие люди, которые свой интерес могут выражать только запретами, ограничениями и так далее. Например, в 1930-х годах заинтересовались учеными — стали ученых сажать. Сейчас вот на музыку перенесли свой интерес.





Автор: Очень любознательные граждане, да.





Александр: Да, они такие, только взгляд узкий. Его на все сферы жизни не хватает, приходится по очереди. Тогда долбили советскую интеллигенцию, сейчас узнали о прослойке молодых музыкантов.





Автор: Еще, кстати, момент — пока IC3PEAK пели по-английски, на них никто не обращал внимания. Запели по-русски — сразу почувствовали — ага, контрики засланные. Интересно стало, а прийти на концерт послушать, познакомиться, поговорить — это ниже их достоинства. Они эмоцию интереса проявляют запретами.





Кузьма: Я, в принципе, согласен с Александром (дружный смех).





Автор: А вы сейчас испытываете давление?





Кузьма: Группа ДДТ не испытывает! (смех) Хотя нет, погодите.





Александр: Музыканты и поэты должны своим делом заниматься, а давление от них не зависит.





Автор: Тогда спрошу, много ли вы репетируете?





Кузьма: Изнурительно занимаюсь. Вот сколько концерт длится, столько и занимаюсь на гитаре. Сложнее со словами — мы их на репетициях и то вспоминаем с трудом. У особо забытых песен.





Александр: Да, память уже не та. Старая. Есть один способ, правда — отключить все и надеяться, что пальцы вспомнят. А за ними и слова пойдут.





Пауза.





Теперь вы понимаете, что к интервью с Кузьмой подготовиться невозможно.





Кузьма: Ну подожди, мы же пока ехали в поезде, с тобой друг друга интервьюировали. Ты вот такие фильмы смотрел, а такие не хочешь смотреть, и так далее.





Александр: Ага, а потом ты сказал, что Кубрик — говно.





Кузьма: Почему говно — просто старое и неинтересное. Хотя «Заводной апельсин» — действительно очень плохое, скучное, надуманное и пустое кино. А фанаты Кубрика достойны презрения.