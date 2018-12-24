«Мне чихать»: Сын Владимира Высоцкого проигнорировал шоу, где пропесочили его отца

Популярная актриса Мария Шукшина обратилась к федеральным телеканалам с требованием перестать копаться в личной жизни великих артистов. Поводом для возмущения стал недавний выпуск программы «Пусть говорят», в котором показали якобы внебрачных детей Владимира Высоцкого.
«Доколе? Ну, правда, ну, доколееее? Прекратите отнимать у России ее национальное достояние!» — негодовала актриса, однако глас вопиющего, похоже, никто не услышал и не поддержал. «Сама тема мне, конечно, не нравится, — добродушно поделился с нами сын Высоцкого Никита. — Но зачем закрывать? Чистое к грязному не прилипает!»
Призыв Шукшиной закрыть скандальное телешоу уже не первый и касается не только Дмитрия Борисова. В петиции, которую она предлагает всем подписывать, в том же списке числятся «Прямой эфир» Андрея Малахова, «На самом деле» Дмитрия Шепелева и «Ты не поверишь» канала НТВ. Но то, что вышло на экраны страны 20 декабря, похоже, окончательно вывело ее из себя. В студии программы «Пусть говорят» появилась некая Алиса Левина, объявившая себя внебрачной дочерью самого Владимира Высоцкого!
История девушки оказалась незамысловатой. Мол, ее мать шила костюмы и работала с артистом на съемочной площадке. Однажды после танцев он вызвался ее проводить, и невинная прогулка закончилась беременностью.
«Сейчас мама очень недовольна, из-за моего похода на программу мы с ней поссорились. Она ведь воспитана по советским стандартам и считает, что оглашение этих фактов — позор для всей семьи», — сообщила героиня, вероятно, считая, что тем самым добавит этому спектаклю немножко трогательной наивности.
И ладно бы на этом все — вслед за Алисой в студии появился еще один «ребенок» великого, поведавший зрителям, что он тоже по любви! Владимир Семенович, оказывается, частенько ездил к его маме в Ейск. Доказательства родства? Ну как... Похожий тембр голоса, внешность, да и соседи подтвердят.
Понять Марию Шукшину, конечно, можно. Таких ток-шоу сейчас столько, что уже давно путаешься, про что в них рассказывается и кто из ведущих — Малахов, кто Корчевников, а кто Борисов (что называется, трое из ларца, одинаковы с лица). Однако ее порыв поддержали отнюдь не все — петиция о запрете набрала всего три с половиной тысячи подписей, да и те, кто поддержали, теперь почему-то отнекиваются. Например, Андрей Мерзликин еще несколько дней назад писал: «Глас в пустыне... только что увидел пост у @shukshina_maria и не могу не согласиться...» Сегодня, услышав фамилию Малахов, он почему-то спешит положить трубку: «Нет, не о закрытии Малахова — там другой текст. Я ничего не подписывал, до свиданья!»
Другой? Еще раз залезаем в соцсети: «У Маши, на главной странице, есть ссылка в шапке профиля на сайт, где можно подписать петицию против подобного рода передач... Я — подписал». Заходим в шапку, открываем документ, и первым делом выскакивает фамилия Малахов. Или мы чего-то не догоняем?
Еще своеобразнее отреагировал на вопрос Daily Storm сын Владимира Высоцкого — Никита. Сразу предупредив, что программу не смотрел, он вдруг добавил, что так делали (имеется в виду, мочили его отца) уже не раз — и всех, что ли, запрещать?
«Сама тема мне не нравится, но зачем закрывать? — спросил он. — Ведь чистое к грязному не прилипает. Знаю ли я, кто такие Алиса и Игорь? Понятия не имею. А по большому счету мне чихать!»
«А как же память о вашем отце? Вам не обидно, что ее вот так ворошат?» — спрашиваем мы.
«А это не имеет никакого отношения к памяти Высоцкого! Это относится лишь ко всем этим людям, которые приходят в студию, а теперь и к нам с вами, потому что мы это обсуждаем. А к нему — нет!»
Не поддержал петицию и современник Высоцкого — актер Василий Лановой.
«Вы знаете, когда мне поступают такие предложения, я отказываюсь их подписывать, — деликатно сообщил он. — Я не всегда иду по той же линии, что и все. А память? Если артисты великие — как, например, Плотников, Ульянов, Яковлев, — они великими и останутся».
Признаться честно, такая реакция если не пугает, то настораживает. Понятно, что все эти петиции — обычные детские игрушки, и никакие большие дяди из Госдумы или Кремля, которым они обычно адресуются, не побегут разбираться, чью честь и достоинство оскорбили на этот раз. Зато это отличный индикатор общественного мнения. Если сегодня на пошлые сказки про Высоцкого все говорят «ну и ладно» — не получится ли так, что через год-два о нем вообще забудут?
Примерно о том же говорит и лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. Уже сейчас, считает он, большинство людей знают об артисте лишь приблизительно.
«Жалко все это... — поделился он с Daily Storm. — Раньше на ток-шоу хоть иногда, но все же рассказывали не только о жизни, но и о творчестве великих людей. А сейчас почему-то решили, что внутрисемейные тайны намного важнее. Понятно: человек — существо слабое, деньги зарабатывать хочется... Но может быть, все-таки вернуть ту традицию и лишний раз напомнить, что были такие замечательные артисты? Это было бы намного интереснее!»
Владимир Высоцкий действительно пользовался оглушительным успехом у женщин, но ни одна из них не позволяла себе публично говорить о нем плохое. Каким бы грустным ни было расставание, он всегда оставался для них любимым Володей и примером настоящего мужчины. Как рассказывала в одном из интервью Марина Влади, прошло столько лет, а она до сих пор не может спокойно смотреть на его фотографии и слышать его голос. Для нее это невыносимо.