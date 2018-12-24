«Мне чихать»: Сын Владимира Высоцкого проигнорировал шоу, где пропесочили его отца

Популярная актриса Мария Шукшина обратилась к федеральным телеканалам с требованием перестать копаться в личной жизни великих артистов. Поводом для возмущения стал недавний выпуск программы «Пусть говорят», в котором показали якобы внебрачных детей Владимира Высоцкого.





﻿«Доколе? Ну, правда, ну, доколееее? Прекратите отнимать у России ее национальное достояние!» — негодовала актриса, однако глас вопиющего, похоже, никто не услышал и не поддержал. «Сама тема мне, конечно, не нравится, — добродушно поделился с нами сын Высоцкого Никита. — Но зачем закрывать? Чистое к грязному не прилипает!»





Призыв Шукшиной закрыть скандальное телешоу уже не первый и касается не только Дмитрия Борисова. В петиции, которую она предлагает всем подписывать, в том же списке числятся «Прямой эфир» Андрея Малахова, «На самом деле» Дмитрия Шепелева и «Ты не поверишь» канала НТВ. Но то, что вышло на экраны страны 20 декабря, похоже, окончательно вывело ее из себя. В студии программы «Пусть говорят» появилась некая Алиса Левина, объявившая себя внебрачной дочерью самого Владимира Высоцкого!