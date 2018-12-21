«Какая госпитализация? Егор Крид не был ни в какой больнице в Сургуте»

На большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась 20 декабря, президент в очередной раз подчеркнул — он против массового запрета концертов рэп-исполнителей. Рэперов он знает и даже уважает, ведь на прошедших выборах его доверенным лицом был Тимати.
Впрочем, отмены концертов продолжаются. Но уже по инициативе самих исполнителей. Так, 19 декабря артист музыкального лейбла Black Star Егор Крид должен был выступить на концерте в Сургуте. Но не смог.
На странице музыканта в Instagram появилось видео, где Крид лежит на больничной койке с капельницей. «Берегите себя и следите за своим здоровьем», — написал Крид. Информация о болезни артиста появилась в местных СМИ в день пресс-конференции Владимира Путина. Поклонники артиста предположили —исполнитель попал в больницу с переутомлением, подкосил его плотный график выступлений. Удивительно, но в окружении певца информацию о его проблемах со здоровьем корреспонденту Daily Storm опровергли. Собеседник Daily Storm отметил: певец здоров и на момент написания нами материала находится в другом городе, а не в Сургуте.
«Какая госпитализация? Егор не был ни в какой больнице в Сургуте. В интернете и не такое написать могут!» — в разговоре с Daily Storm возмутился он.
Получить комментарий от самого исполнителя Daily Storm не удалось. Интересно, что концертный директор Крида Прохор Громов также заверил, что со здоровьем музыканта все хорошо.
«Насколько я знаю с Егором все в порядке,» — отметил он.
Концерт у Крида должен был состояться в местном клубе «Вавилон», но его отменили, указав причиной «состояние здоровья» певца, и перенесли на весну. Организаторы успокоили поклонников, мероприятие состоится, но в мае 2019 года, и все смогут прийти по своим билетам. Впрочем, репутация у этого места не из лучших: многие пользователи называют это место «гадюшником для вахтовиков».
Отметим, что поклонникам Крида в Сургуте не позавидуешь — это уже не первый случай отмены концерта. Предыдущий сорвался в ноябре 2018 года, правда, по инициативе silovikov. Мол, тогда выступление не было согласовано с местными властями. Против исполнителя ополчились некоторые общественные деятели. Они не раз подчеркивали — обилие ненормативной лексики в песнях Егора может навредить неокрепшим умам молодых жителей округа. Их обвинение подкрепляет и закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Также проблемы с выступлением были у музыканта и в Махачкале.
В ноябре после прессинга рэп-музыкантов со стороны правоохранителей Крид сбежал из России — отправился выступать в Северную Америку.
Сейчас гастрольный график артиста музыкального лейбла Black Star также плотно заполнен, после новогодних праздников он отправится выступать в Дубай. Это следует из афиши на официальном сайте белокурого любимца россиянок.
Интересно, что видео с больничной койки было удалено из Instagram певца. Поклонники артиста в социальных сетях желают ему выздоровления и переживают, что после того видео Крид ничего не постил. Мы тоже желаем молодому рэперу здоровья и надеемся, что период новогодних корпоративов он проведет не в больничной палате.