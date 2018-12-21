«Какая госпитализация? Егор Крид не был ни в какой больнице в Сургуте»

На большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась 20 декабря, президент в очередной раз подчеркнул — он против массового запрета концертов рэп-исполнителей. Рэперов он знает и даже уважает, ведь на прошедших выборах его доверенным лицом был Тимати.





Впрочем, отмены концертов продолжаются. Но уже по инициативе самих исполнителей. Так, 19 декабря артист музыкального лейбла Black Star Егор Крид должен был выступить на концерте в Сургуте. Но не смог.





На странице музыканта в Instagram появилось видео, где Крид лежит на больничной койке с капельницей. «Берегите себя и следите за своим здоровьем», — написал Крид. Информация о болезни артиста появилась в местных СМИ в день пресс-конференции Владимира Путина. Поклонники артиста предположили —исполнитель попал в больницу с переутомлением, подкосил его плотный график выступлений. Удивительно, но в окружении певца информацию о его проблемах со здоровьем корреспонденту Daily Storm опровергли. Собеседник Daily Storm отметил: певец здоров и на момент написания нами материала находится в другом городе, а не в Сургуте.





«Какая госпитализация? Егор не был ни в какой больнице в Сургуте. В интернете и не такое написать могут!» — в разговоре с Daily Storm возмутился он.